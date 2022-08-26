«سابان فيلمز» الأمريكية تطرح الفيلم الإماراتي «الكمين» في الصالات والمنصات الرقمية

المصدر: لوس أنجليس ـــ البيان

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أعلنت شركة «سابان فيلمز» حصولها على حقوق عرض الفيلم الإماراتي «الكمين» في الولايات المتحدة وكندا، وهو من إنتاج «إيه جي سي إنترناشونال» و«إيمج نيشن أبوظبي» وإخراج الفرنسي العالمي بيير موريل، وتم طرحه لأول مرة في دور السينما بدولة الإمارات خلال شهر نوفمبر العام الماضي عبر 185 شاشة عرض وحقق نجاحات كبيرة وأصبح رسمياً أعلى فيلم ناطق باللغة العربية تحقيقاً للإيرادات على الإطلاق بدولة الإمارات. ويُعد فيلم «الكمين» أول عمل سينمائي غير ناطق باللغة الإنجليزية ينضم إلى قائمة استحواذات الأعمال السينمائية الخاصة بشركة «سابان فيلمز»، والتي تُخطط طرحه في دور السينما 28 أكتوبر القادم وإطلاقه عبر منصّات خدمات البث الرقمي في 1 نوفمبر المقبل.

وفيلم «الكمين» من بطولة طاقم كامل من الممثلين الإماراتيين، بمن فيهم عمر بن حيدر، ومروان عبد الله صالح، ومحمد أحمد، ومنصور الفيلي، وخليفة البحري، وهو يسرّد وقائع قصة حقيقة لثلاثة جنود إماراتيين علقوا في كمين وينتظرون قوات الدعم لإنقاذهم بعدما تعرضت مركبتهم المدرعة لهجوم عنيف من مجموعة من عناصر المتمردين في وادٍ جبلي. ولم يبق لهم سوى أمل وحيد بمهمة إنقاذ جريئة من تخطيط وتنفيذ قائدهم الباسل.

وفي هذه المناسبة، قال بيل بروميلي، رئيس شركة سابان فيلمز: «انسجاماً مع توجهاتنا نحو عرض أعمال فنية عالمية، فنحن سعداء بالحصول على حقوق عرض فيلم المخرج العالمي بيير موريل بعنوان «الكمين» وطرحه أمام شريحة أوسع من الجماهير. وهو يُعد أول فيلم أجنبي ينضم إلى قائمة استحواذاتنا من الأعمال السينمائية، كما أن قصّته مذهلة تروي ملحمة باعثة على الفخر ستلهم بكل تأكيد الجماهير في جميع أنحاء العالم».