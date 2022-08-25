لجنة دبي للإنتاج السينمائي والتلفزيوني تواصل استقبال مشاركات «تذكرة إلى بوليوود»

المصدر: دبي ــ البيان

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تواصل لجنة دبي للإنتاج السينمائي والتلفزيوني استقبال مشاركات كتّاب السيناريو والمبدعين الإماراتيين من جميع أنحاء الدولة من أعمار 18 فما فوق في مبادرة «تذكرة إلى بوليوود». ومنذ إطلاق المبادرة تلقت لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي العديد من المشاركات، فيما يبقى باب المشاركة مفتوحاً حتى تاريخ 4 سبتمبر.

وتأتي المبادرة لتتوج النجاح الذي حققته العديد من الشراكات والمشاريع في مجالات الأفلام وصناعة المحتوى بين جهات في دولة الإمارات وجمهورية الهند، وتهدف إلى تشجيع كتاب السيناريو الإماراتيين، وتسليط الضوء على الإمكانات الثقافية والإبداعية الإماراتية والتعريف بها في الأوساط العالمية.

الاقتصاد الإبداعي

وقال سعيد الجناحي، المدير التنفيذي للعمليات في لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي: «بفضل رؤية القيادة الرشيدة، واصلت إمارة دبي تحقيق المزيد من الإنجازات التي رسّخت مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للسياحة والأعمال والإعلام وصناعة المحتوى، وتأتي هذه المبادرة ضمن مساعينا للمساهمة في تعزيز دور الاقتصاد الإبداعي من خلال التعريف بالمواهب الإماراتية وبالإمكانات التي تمتلكها الإمارة، وتعزيز العمل مع أبرز وأهم صناع الأفلام في العالم».

ويمكن التسجيل عبر موقع لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وستقوم لجنة متخصصة بمراجعة وتقييم المشاركات مع فرصة تنفيذ السيناريوهات المختارة في استوديوهات بوليوود العالمية.

وانطلقت لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي في عام 2012، بهدف دعم الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية في إمارة دبي، وتعزيز مكانة الإمارة وجهةً مفضلةً لإنتاج الأفلام المحلية والإقليمية والعالمية. وتسعى اللجنة إلى تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وذلك من خلال مجموعة متكاملة من الخدمات بما فيها الحلول الرقمية، التي تمكن شركات الإنتاج والمواهب المستقلة من استخراج تصاريح التصوير في جميع أنحاء الإمارة بكل سهولة.

بنية تحتية متقدمة

واستطاعت إمارة دبي تحقيق مكانة مرموقة عالمياً في مجالات السينما وصناعة الأفلام والمحتوى، وذلك بفضل بيئة الأعمال الجاذبة والإجراءات الميسرة، وبنيتها التحتية المتميزة، وتوفر مواقع التصوير سواء كانت مناطق طبيعية ساحرة أم معالم عمرانية بارزة، وقد رسخت البنية التحتية التخصصية مكانة الإمارة، ومنها مدينة دبي للاستديوهات التي تضم أكبر الاستديوهات العازلة للصوت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى استديوهات متنوعة منتشرة في 18 مبنى و7 مرافق متخصصة بصناعة المحتوى.

وتحتضن مدينة دبي للاستديوهات مؤسسات عالمية رائدة في مجال المحتوى مثل ستارز بلاي وشبكة قنوات ديسكفري في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وشهدت المدينة إنتاج أكثر من 4000 عمل سينمائي وتلفزيوني، وحققت حتى الآن العديد من النجاحات عبر استقطاب مجموعة من الإنتاجات العالمية مثل ستار تريك بيوند، و«المهمة المستحيلة» للممثل العالمي توم كروز، وفيلمي فانجارد وكونغ فو يوغا للممثل جاكي شان، إضافة إلى البرامج التلفزيونية الرائجة مثل ماستر شيف أرابيا وذا كيوب بالإضافة إلى فيلم 321 أكشن العربي.