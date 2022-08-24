العرض العالمي الأول لفيلم «جاسر» في مهرجان ناشفيل السينمائي

المصدر: دبي ــ البيان

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يعرض فيلم وحيد القواسمي في عرضه العالمي الأول في مهرجان ناشفيل السينمائي الثالث والخمسين (ناشفيل)، الذي سيقام في الفترة من 29 سبتمبر، ويستمر حتى 5 أكتوبر في ناشفيل- تينيسي، والفيلم دراما جريئة باللغتين العربية والإنجليزية، وسيكون العرض الأول لفيلم «جاسر».

ويشارك في الفيلم لورين براكوالمرشحة لجائزة الأوسكار (Goodfellas - The Sopranos)، ولأول مرة الممثل اللبناني الصاعد مالك الرحباني والممثل داريوس تاتويزي توتويلر من ممفيس.

أفكار

ويقول وحيد القواسمي: «أردت من هذا الفيلم التقاط جزء من التاريخ الحالي الذي نعيشه، خاصة مع المناخ السياسي الحالي للولايات المتحدة والعالم». ويضيف: «لقد ساعدني «جاسر»، على كسر هذا الصمت وأتاح لي فرصة للتعبير بأفكار عديدة، والفيلم تحية وقصيدة لكل إنسان لاجئ فقد وطنه في يوم من الأيام».

بدوره، يقول مالك الرحباني: «لا أستطيع أن أصف شعوري وحماسي للمشاركة في المهرجان، شعور رائع للغاية أن تكون مشاركاً في مهرجانات عالمية بعد هذه السنوات العسيرة الناجمة عن وباء كورونا».

أحداث

بعد تحوله إلى لاجئ، «جاسر» ويجسد دوره (مالك الرحباني)، يعاد توطينه في حي شعبي وقاس في ممفيس بولاية تينيسي، ليبدأ البحث عن حياة جديدة. يجد نفسه وحيداً، بلا معرفة بالثقافة الأمريكية، ويعاني من ضعف لغته الإنجليزية.

بعيداً عن الحياة الجديدة المثالية التي تخيلها، يجد نفسه في بيئة جديدة غريبة الأطوار، عنصرية ومليئة بالمشاكل. يتصادق مع قطة أسمها (مورتي)، التي تملكها جارته ميريل (لورين براكو)، وهي سيدة محافظة جداً تكره الغرباء.

ينطلق جاسر في رحلته ويتوظف في مطعم شعبي يملكه آدم (طوني مهنا)، ويحاول التقرب وكسب حب نادية ابنة صاحب المطعم.

هناك، تولد صداقة جديدة مع مغني راب أمريكي من أصل أفريقي يدعى جيروم (توتويزي) الذي يعمل أيضاً بالمطعم.

خلال الفيلم ينشأ صراع بين جاسر والعميل سيمونز من دائرة الهجرة، الذي يشكك طوال الوقت بشرعية أوراقه الرسمية.

الفيلم من إنتاج القواسمي وماريانا تريفينو، لاري تولبرت، مارتي كيلمان، رون لازاروف، وجيل وسكوت نوتويتش.

وينضم إلى القواسمي خلف الكاميرا مدير التصوير ريان إيرل باركر (The Artist’s Wife) والمونتاج لبريان دي إلكينز، المؤلف الموسيقي جوستين تولاند، ومنتجي الموسيقى ألفونزو «آل كابون» بيلي ولورنس «بو» ميتشل، ومصممة الأزياء كريستين جونز.

وقد صرّحت (لورين بونتو) مديرة البرمجة في مهرجان ناشفيل: إن مستوى الموهبة والأداء لفريق عمل «جاسر» سواء أمام الكاميرا أو خلفها، يستحق المشاهدة من أكبر عدد ممكن من الجمهور، ومن دواعي سرورنا أن نكون منصة لهذه الأفلام المستحقة.