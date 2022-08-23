السفارة الثقافية لـ«ألكسو» تعرض الفيلم الإماراتي «100 عبوة» في «سوهو هاوس» بهوليوود

المصدر: لوس انجليس ــ وام

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نظمت السفارة الثقافة لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) عرضاً للفيلم الوثائقي الإماراتي «100 عبوة» في «سوهو هاوس» بهوليوود.

وتعد هذه أول فعاليات السفارة الثقافية التي تنظم في أمريكا وخارج الوطن العربي.

وحصد فيلم «100 عبوة» من إنتاج أناسي للإعلام وإخراج مازن الخيرات الجائزة الذهبية في جوائز الأفلام المستقلة الدولية في أمريكا، ورشح لجوائز «روما بريزما» للأفلام في إيطاليا، ووصل لتصفيات مهرجان فليكر روود آيلاند الدولي.

واختير رسمياً لمهرجان «نورث كارولاينا» السينمائي، ومهرجان مدينة «استكهولم» السينمائي، ومهرجان البندقية السينمائي الآخر، ومهرجان سيراكيوز السينمائي الدولي.

وتناولت فعاليات عرض الفيلم تقديم حلقة نقاشية قدمتها الفنانة التشكيلية اليمنية ياسمين ناصر دياز عن دور الفن في مناطق الأزمات، وذلك بحضور هزاع الكعبي قنصل عام الدولة في لوس أنجليس ولاريسا كوليسنيموفا مؤسسة نادي ماليبو لاقتناء الأعمال الفنية وعدد من صناع الأفلام والمهتمين بالسينما.

وتناولت الفنانة التشكيلية اليمنية ياسمين ناصر دياز في حديثها مواضيع ومحاور عدة ومنها تأثير قوة الفن والإبداع، ووكالة النساء والفنانات والأطفال اليمنيين.

كما سردت تجربتها ونشأتها في شيكاغو كجزء من الشتات اليمني، والعمل كفنانة في لوس أنجليس، وتطرقت في الحديث عن معارضها الأخيرة منها معرض «صوت صوتك هو الوطن»، الذي أقيم في مكتبة Glendale في لوس أنجليس، ومعرض «القوى الناعمة» الذي أقيم في المتحف الوطني الأمريكي، ديربورن، ميشيغان.

يذكر أن فيلم «100 عبوة» يسلط الضوء على الألغام الأرضية وتأثيرها في الحياة، إذ تظل أضرارها البالغة وخطرها قائماً وكامناً على المدنيين والمجتمع لسنوات عدة.