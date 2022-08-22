«آية» للمخرجة زينوفر فاطمة يحصد جوائز أفضل فيلم دولي قصير

المصدر: دبي - البيان

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حصد الفيلم الروحاني القصير«آية» للمخرجة زينوفر فاطمة، وهو من إنتاجها وإخراجها، بالتعاون مع «استديو فردوس» و«أي.أر.رحمن» في دولة الإمارات، مؤخراً على جائزتين كونه أفضل فيلم قصير دولي من مهرجان «أثفيكفاروني» السينمائي، ومن مهرجان «تاميزاغام» السينمائي الدولي، الذي يقع مقره الرئيسي في تشيناي بالهند.

ويستعد الفيلم للوصول إلى الدور ربع النهائي من جوائز «كوكو انترناشيونال فيلم اواردس»، حيث سيتم عرضه حصرياً لطلاب الجامعات في كلية لويولا المرموقة، وهي مؤسسة تعليم عال خاصة مقرها تشيناي، وتفتخر بالخريجين مثل سينما التاميل «فيجاي» و«سوريا».

الفيلم الذي تم تقديمه إلى أكثر من 70 مهرجاناً على مستوى العالم هو من تأليف وإخراج «عفراء فرحانة»، والموسيقى التصويرية من تأليف الملحنة والمغنية العالمية «هيرال فيراديا»، يتضمن رسالة مؤثرة وقوية تحيط بالإيمان بالله والمعجزات في أوقات العجز واليأس.

وبعد وقت قصير من العرض الأول والحصري للفيلم، والذي حضره الممثلون وطاقم العمل، ووسائل الإعلام والشخصيات العامة المشهورة مثل الموسيقية والمخرجة «ختيجة اي.أر.رحمن»، بدأ الفيلم طريقه إلى المهرجانات المختصة للوصول إلى الجماهير العالمية، والفيلم مشروع أنتج تحت رعاية رائدة الأعمال الإماراتية الشيخة «هند بنت فيصل القاسمي».

وقالت زينوفر فاطمة: أنا متحمسة للغاية لأن «آية» تجاوز الحدود الدولية، وحصل على العديد من الجوائز في أقل من شهر، وأشعر بالامتنان لأنني تمكنت من مشاركة رسالة الفيلم مع الجماهير الإماراتية والدولية أيضاً، خاصة في عالم ما بعد الوباء.

الفيلم القصير«آية» يعد ثالث قصة قصيرة روحية للمخرجة زينوفر فاطمة، واعتمد على دمج السينما والمسرح، قد نجح بأسر قلوب المشاهدين ونقاد السينما والجمهور، حتى النجوم من التلفزيون والسينما الهندية «روهيت روي» المعروف بعمله في أفلام مثل «شوت اوت ات لوكهوندولا» و«كابيل».

وعلق روهيت روي قائلاً: «آية» فيلم ممتاز يحتوي على مستوى روحي عميق، وهو يمنحني الأمل حقاً، لقد أذهلتني رؤية الفيلم بأكمله، والمفهوم، وأعجبت بمشاهده المذهلة.

وأضاف روهيت روي: «آية» يشق طريقه بقوة إلى مهرجانات الأفلام المحلية والدولية، وهو غير متاح حالياً للعرض حتى إشعار آخر.