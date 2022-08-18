"لعبة الحبار" يفوز بجائزتين من جمعية نقاد هوليوود للأعمال التلفزيونية

المصدر: يونهاب

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فاز المسلسل التلفزيوني الكوري الجنوبي "لعبة الحبار" بجائزتين في حفل توزيع جوائز جمعية نقاد هوليوود للأعمال التلفزيونية لهذا العام.

صرحت الجمعية أول أمس الثلاثاء بأن "لعبة الحبار" اختير كأفضل مسلسل دولي، وفاز بطل المسلسل لي جونغ-جيه بجائزة أفضل ممثل في مسلسل درامي، في حفل توزيع جوائزها السنوي.

نافست دراما نتفلكس الأصلية الكورية على جائزة أفضل مسلسل دولي أمام دراما "باتشينكو" الكورية، والدراما المكسيكية الكوميدية "أكابولكو"، ودراما الإثارة الفرنسية "لوبين"، ودراما الحركة والجريمة الإسبانية "لا كاسا دي بابيل"، ودراما الجريمة الأمريكية المكسيكية "ناركوس: مكسيكو".

وفي خطاب القبول، قال مخرج "لعبة الحبار" هوانغ دونغ-هيوك إنه ممتن لحصوله على ذلك الشرف ويعمل حاليا على الموسم الثاني من المسلسل.

وقال "أعتقد أن هذه الدراما تخطت منذ ذلك الحين حدود الدراما غير الإنجليزية في خلق لحظات تاريخية عديدة"، وأضاف "أتمنى أن أتمكن من تقديم موسم ثاني أفضل ومشاركته مع الجمهور والنقاد من جميع أنحاء العالم".

وفاز "لي" بجائزة أفضل ممثل، بعدما نافس 7 مرشحين آخرين، بما يشمل آدم سكوت عن دوره في "سيفرانس"، وجيسون بيتمان عن دوره في "أوزارك" وتوم إليس عن دوره في "لوسيفر". وكان هو المرشح الوحيد غير المتحدث بالإنجليزية من بين المرشحين.

يأتي فوز لعبة الحبار بجائزتي جمعية نقاد هوليوود قبل نحو شهر من فعاليات جوائز إيمي برايم تايم المقررة في 12 سبتمبر، حيث تلقت لعبة الحبار 14 ترشيحا بما يشمل مسلسل درامي متميز وممثل رئيسي متميز.

يعد مسلسل "لعبة الحبار" أول عمل كوري يتم إدراجه على القائمة النهائية للأعمال المرشحة لجوائز إيمي برايم، وهي إحدى الجوائز الأمريكية الأربع الكبرى للفنون المسرحية والترفيه، كما أنه أول مسلسل بلغة غير الإنجليزية ينافس على أعلى مرتبة تلفزيونية.