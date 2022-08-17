جيف بيزوس يحضر العرض الأول لـ "سيد الخواتم" أغلى مسلسل في التاريخ

المصدر: البيان

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تم مساء أول أمس الاثنين في لوس أنجليس إقامة العرض الأول لمسلسل "ذي رينغز أوف باور"، أحدث أعمال سلسلة سيد الخواتم (ذي لورد أوف ذي رينغز)، بحضور جيف بيزوس رئيس مجموعة "أمازون" المنتجة لهذا العمل، الذي وُصف بأنه الأغلى في التاريخ مع ميزانية إنتاج بلغت مليار دولار.

هذا المسلسل، الذي ينطلق عرضه في الثاني من سبتمبر على منصة أمازون، أثار اهتماماً كبيراً لدى بيزوس، مؤسس المجموعة العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية التي خاضت غمار خدمات البث التدفقي.

وبدأ العمل على هذا الاقتباس الطموح المستوحى من عالم "سيد الخواتم" الذي أنشأه الكاتب جي آر آر تولكين في رواياته، عندما اشترت "أمازون برايم" حقوقه في مقابل 250 مليون دولار، قبل حوالي خمس سنوات، وفق إذاعة مونت كارلو.

وتخطط "أمازون" لطرح المسلسل على خمسة مواسم، يستمر كل منها عشر ساعات.

وقد انضم جيف بيزوس إلى نجوم ومنتجي المسلسل مساء أول الاثنين في استوديوهات كولفر في لوس أنجليس، حيث عُرضت أول حلقتين قبل عرض ضوئي كبير استُخدمت فيه عشرات المسيّرات المضاءة.