«أفلام ياس في الحديقة» يعود إلى أبوظبي بفعاليات مميزة

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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كشفت براج، الشركة الإماراتية المتخصصة بالتجارب الإبداعية، بالتعاون مع جزيرة ياس، المركز الترفيهي الرائد في أبوظبي، عن إقامة مهرجان «أفلام ياس في الحديقة»، وذلك في ملعب ياس لينكس أبوظبي للغولف يومي 5 و6 نوفمبر. وتتيح الفعالية المجتمعية المجانية قضاء أجمل الأوقات بفضل مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي تأخذ الضيوف في رحلة لاسترجاع ذكريات الماضي وسط أجواء مميزة.

وتضم الفعالية، المخصصة لجميع أفراد العائلة، مجموعة من أشهر أفلام وألعاب وأزياء فترة الثمانينيات، حيث سيكون الضيوف على موعد مع أجواء لا تُنسى.

طقس مثالي

ويقام المهرجان في عطلة نهاية الأسبوع الأولى من شهر نوفمبر، بحيث يكون الطقس مثالياً لبدء الفعالية في الهواء الطلق، والتي تستمر بعرض أنجح الأفلام الكلاسيكية طيلة عطلة نهاية الأسبوع، بمعدل ثلاثة أفلام يومياً. كما يوفر مجموعة كبيرة من أشهر أجهزة ألعاب الفيديو المفضلة وألعاب الفيديو الكلاسيكية وطاولات البلياردو المضيئة وأجهزة لعبة البينبول وطاولات الهوكي الهوائي، إضافة إلى مجموعة مختارة من دمى فترة الثمانينيات، والتي تحتفي بأجمل ذكريات الطفولة وتضمن قضاء أوقات مسلية للجميع.

ويقدم المهرجان أنسب الخيارات للظهور بإطلالات الثمانينيات المنوعة، حيث يضم كشكاً مخصصاً لارتداء ملابس تلك الفترة والحصول على إطلالة مميزة، على وقع موسيقى الثمانينيات المميزة، التي يمكن سماعها طيلة المهرجان.

ذكريات

كما تعكس الديكورات أجواء تلك الفترة الزمنية مع الأضواء الساطعة التي تضيء المكان، مع التركيز على إظهار جمالية ألوان النيون المستوحاة من ميامي في الثمانينيات. ويضم المكان أيضاً العديد من أركان للمشروبات، التي يقصدها الضيوف بعد ممارسة ألعاب الفيديو أو قبل التوجه إلى شاشات السينما العملاقة. وسيتم عرض عدة أفلام عائلية، بينما تعرض في بقية اليوم الأفلام المخصصة للفئات العمرية الأكبر.

وقال عمر قواس، المدير لعام لشركة براج: «يعد المهرجان المكان المناسب للراغبين باختبار أجمل ذكريات الطفولة ومشاهدة أجمل الأفلام الكلاسيكية، فضلاً عن مجموعة من الألعاب التفاعلية وألعاب الفيديو التقليدية والأفلام الشهيرة وسط أجواء عائلية مميزة ومسلية. ويسعدنا أن نكون قادرين على استضافة هذه التحفة المجتمعية المجانية في أبوظبي ومنح الناس فرصة فريدة لعيش ذكريات الماضي».