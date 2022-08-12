"قرار المغادرة" يمثّل كوريا الجنوبية في جوائز الأوسكار

المصدر: يونهاب

ت + ت - الحجم الطبيعي

من المتوقع أن يتم اختيار فيلم "قرار المغادرة"، الذي أخرجه مخرج الفيلم الكوري الجنوبي "بارك تشان-ووك"، لتمثيل كوريا الجنوبية في حفل توزيع جوائز الأوسكار المقرر عقده في الولايات المتحدة الأمريكية في العام المقبل.

وأعلن المجلس الكوري السينمائي أمس الخميس عن اختياره فيلم "قرار المغادرة" لتقديمه لمجلس الأفلام الروائية الدولي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والتسعين الذي سيُعقد مطلع العام المقبل.

وأوضحت هيئة التحكيم أنها شرحت أسباب الاختيار، قائلة إن من بينها «مدى شهرة المخرج، ومستوى إنتاج الفيلم، والقدرة على رواية القصة، وإمكانية نجاح الفيلم في شباك التذاكر في سوق أمريكا الشمالية، والقدرات الترويجية للموزعين في الخارج».

ويُسمح بإدخال فيلم واحد فقط لكل دولة في فئة الأفلام الروائية الدولية التابعة للأكاديمية. وقد حصل فيلم "طفيليات" الكوري، الذي أخرجه المخرج "بونج جون-هو"، في العام 2020 على هذه الجائزة لأول مرة في هذه الفئة.