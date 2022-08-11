"المحامية الغريبة وو يونغ-وو" أكثر المسلسلات غير الإنجليزية مشاهدة في نتفلكيس

المصدر: يونهاب

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كشفت منصة نتفليكس أمس الأربعاء عن قائمة أفضل 10 برامج تلفزيونية شعبية على نتفلكيس، واحتل المسلسل الكوري الجنوبي "المحامية الغريبة وو يونغ-وو" المرتبة الأولى في فئة المسلسلات غير الإنجليزية (non-English series).

وسجل مسلسل "المحامية الغريبة وو يونغ-وو" ما مجموعه 67.01 مليون ساعة مشاهدة في الأسبوع الأول من أغسطس (من يوم 1 إلى 7 أغسطس)، لتصبح مرة أخرى أكثر مسلسل غير إنجليزي مشاهدة في منصة نتفلكيس.

وتعد هذه هي المرة الرابعة التي تصدر فيها مسلسل المحامية الغريبة وو يونغ-وو قائمة المسلسلات غير الإنجليزية.

وقد فشل المسلسل الكوري في إدراجه ضمن القائمة في الأسبوع الأول من بثه في الأسبوع الأول من يوليو، غير إنه تصدر القائمة في الأسبوعين الثاني والثالث من يوليو.

ويحكي المسلسل قصة محامية شابة عبقرية تعاني من اضطراب طيف التوحد وتفتقر للتعبير العاطفي والمهارات الاجتماعية.

وبالإضافة إلى ذلك، جاء المسلسل التاريخي الكوري الجنوبي "خيمة الأرواح" (20.1 مليون ساعة مشاهدة) والمسلسل الآخر "الزواج الثاني والرغبات" (7.54 مليون ساعة مشاهدة) في المركزين الرابع والعاشر على التوالي في فئة المسلسلات غير الإنجليزية في الأسبوع الأول من أغسطس.