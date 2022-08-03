«تيتانيك» يعود إلى الصالات احتفالاً بيوبيله الفضي

المصدر: دبي ــ البيان

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في يوبيله الفضي، قررت ديزني إطلاق عرض فيلم «تيتانيك»، مجدداً في دور العرض، العام المقبل، ذلك بمناسبة مرور 25 عاماً على عرض الفيلم بدور العرض السينمائية حول العالم.

وستشهد دور العرض السينمائى حول العالم، يوم 10 فبراير 2023 عرض الفيلم، الذي حقق نجاحاً كبيراً وجذب أكثر من 20 مليون متفرج، وتجاوزت إيراداته ملياري دولار، حسب «روسيا اليوم». وقلب العمل حياة المخرج جيمس كاميرون، والنجم ليوناردو دي كابريو، والنجمة كيت وينسلت، إذ حقق أبطال العمل شهرة واسعة حول العالم.

ويتناول فيلم «تيتانيك» قصة باخرة ركاب إنجليزية عملاقة وهى أكبر باخرة نقل ركاب في العالم تم بناؤها في ذلك الوقت، وفي أول رحلة لها في 10 أبريل 1912 من لندن إلى نيويورك عبر المحيط الأطلسي، وبعد أربعة أيام من انطلاقها في 14 أبريل 1912 اصطدمت الباخرة بجبل جليدي قبل منتصف الليل بقليل، مما أدى إلى غرقها بالكامل بعد ساعتين وأربعين دقيقة من لحظة الاصطدام في الساعات الأولى ليوم 15 أبريل 1912، وكان على متن الباخرة 2223 راكباً، نجا منهم 706 أشخاص، فيما لقى 1517 شخصاً حتفهم.