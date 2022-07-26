«نوب» يتصدر شباك التذاكر في أمريكا

المصدر: (لوس أنجليس ــ أ ف ب)

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تربع فيلم الرعب الجديد «نوب» من إنتاج شركة «يونيفرسال» على قمة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية منذ أسبوعه الأول، مسجلاً 44 مليون دولار، ليطيح بذلك بفيلم «ثور» متصدر الأسبوع الماضي، بحسب أرقام شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

ويروي الفيلم قصة عائلة سوداء تكافح من أجل تغطية نفقاتها في مزرعة خيول في كاليفورنيا، وهو أحدث أعمال الكاتب والمخرج جوردان بيل الذي حاز فيلمه الأول «غت أوت» عام 2017 على تقييمات إيجابية.

وأطاح الفيلم الذي يؤدي بطولته دانيال كالويا، بمتصدر الأسبوع الماضي «ثور: لوف أند ثاندر» إلى المركز الثاني بعدما تربع فيلم الأبطال الخارقين من عالم «مارفل» أسبوعين على قمة إيرادات شباك التذاكر.

وبلغت إيرادات العمل الجديد من سلسلة «ثور» 22,1 مليون دولار خلال نهاية الأسبوع، فيما أصبح إجمالي إيراداته العالمية 276 مليون دولار. وحل في المركز الثالث فيلم «مينيينز: ذي رايز أوف غرو»، أحدث أجزاء سلسلة «ديسبيكابل مي» للرسوم المتحركة. وحصل على 17,7 مليون دولار.