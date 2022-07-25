«بيرجين» يحقق نجاحات نوعية في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «ڤوكس سينما»، بأن فيلم «بيرجين» Bergen، قد حطم الأرقام القياسية في شباك التذاكر، ليصبح الفيلم التركي الأكثر نجاحاً في منطقة الشرق الأوسط.

ولقد انطلق عرض هذا الفيلم من أفلام السيرة الذاتية المتميز، في دور السينما يوم الخميس في 16 يونيو، وشكّل ما يمكن اعتباره استثناءً في مجال صناعة الأفلام، حيث حقق إقبالاً وأداءً أفضل في عطلة نهاية الأسبوعين الثاني والثالث من عرضه.

وسجّل زيادة مذهلة في مبيعات التذاكر مع أكثر من 107 آلاف تذكرة، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع الثالث على عرضه، مقارنةً بأسبوع الافتتاح الذي سجل مبيع 15 ألف تذكرة.

وسجل فيلم «بيرجين» Bergen، خلال خمسة أسابيع، نحو 371,824 ألف حالة دخول في ثمانية أسواق، إلى جانب كونه أول فيلم سينمائي تركي على الإطلاق، يحظى بفرصة العرض في دور السينما في المملكة العربية السعودية.

تاريخ غني

وقال طوني المسيح، المدير العام لدى «ماجد الفطيم للسينما»: تتميز السينما التركية بتاريخٍ غني، وتضم مجتمعاً واسع النطاق من المواهب الواعدة والمبدعة، ونجحت خلال السنوات الأخيرة، بتحقيق الازدهار والتطور، ليس فقط على مستوى الشرق الأوسط ولكن أيضاً على صعيد المهرجانات الدولية.

وأضاف: نجح فيلم «بيرجين» في جذب محبي السينما في أرجاء المنطقة ونيل إعجابهم، متجاوزاً كل التوقعات، حيث شكّل دلالة واضحة على رغبة الجماهير واهتمامهم الكبير بالقصص الروائية الغنية التي تتميز وتشتهر بها تركيا.

وتشكل السينما، نافذة تعكس عالمنا وواقعنا، وانطلاقاً من ذلك سنواصل في «ڤوكس سينما» في تقديم قائمة متنوعة من أحدث الإصدارات السينمائية وعرضها على الشاشات العملاقة، الأمر الذي من شأنه أن يتيح الفرصة أمام رواد السينما للتفاعل والاطلاع على قصص وحكايات مختلفة من جميع أنحاء العالم.

«ملكة الأرابيسك»

فيلم «بيرجين» يروي القصة الحقيقية لحياة المغنية التي سُمي الفيلم على اسمها، وانتقالها وتحولها من عازفة تشيلو واعدة إلى مغنية مشهورة عالمياً. ولقد أُطلق عليها لقب «ملكة الأرابيسك»، وحظيت بشهرة واهتمام واسعين، وحاربت لمواصلة الأداء والغناء، على الرغم من استمرار علاقتها التي اتسمت بالعنف والعذاب مع زوجها.

فيلم «بيرجين» من إخراج «كانير ألبير»، وتلعب الممثلة فرح زينب عبد الله دور البطولة. ولقد اختير فيلم «بيرجين»، ليكون الفيلم الافتتاحي في المهرجان التركي الألماني السينمائي في وقتٍ سابق من هذا العام، حيث لاقى ردود فعل جيدة ومميزة.

ويُعرض فيلم «بيرجين» حالياً في كافة دور السينما في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر ولبنان وعُمان.