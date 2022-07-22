"توب غان: مافريك" يجعل توم كروز الأعلى في إيرادات السينما على الإطلاق

المصدر: البيان

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أصبح الممثل الأمريكي توم كروز الأعلى في إيرادات السينما على الإطلاق بين جميع مثلي هوليوود بعد لعب دور البطولة في الفيلم الجديد "توب غان: مافريك"، وذلك بحسب ما كشفت وسائل إعلام.

ومن المتوقع أن يحقق كروز (60 عاماً) أرباحاً تتجاوز 100 مليون دولار بفضل مبيعات تذاكر الفيلم الجديد، بالإضافة إلى أجره، وفق "مونت كارلو".

وحقق الفيلم، الذي صدر العام 2022 وأنتجته شركة Paramount حتى الآن 1.2 مليار دولار على مستوى العالم، ليصبح بذلك أول فيلم لكروز يتجاوز المليار دولار والثاني عشر في تاريخ السينما الذي يتجاوز 600 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي.

وتقدر المصادر أن أجره يتراوح بين 12 مليون و14 مليون دولار، كما سيحصل على مكافآت من إيرادات شباك التذاكر.