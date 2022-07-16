افتتاح الدورة الـ 11 من مهرجان الفيلم العربي في كوريا الجنوبية

المصدر: يونهاب

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افتتحت الدورة الـ 11 من مهرجان الفيلم العربي في كوريا الجنوبية يوم أول امس الخميس وتستمر حتى 24 من الشهر الجاري.

وسيعرض المهرجان، الذي تنظمه الجمعية الكورية العربية، الفيلم المصري "سوّاح" والتونسي "دشرة" والمغربي "تزيكا" والسوري "AI في الحرب".

كما سيعرض الفيلم اللبناني من إخراج المخرجة نادين لبكي "كفرناحوم" وفيلم "سكر بنات" الذي لعبت المخرجة نادين دور بطلته وفيلم "حرائق" من إخراج المخرج الكندي دينيس فيلنوف والمستوحى من مسرحية الحرائق لوجدي معوض.

وفي يوم 24 من الشهر، سيجري لقاء بين المخرج أدولف العسال لفيلم "سواح" والمشاهدين عبر الأنترنت.

ستعرض الأفلام عبر تلفزيون نيفير (Naver TV) ابتداء من 14 يوليو، ودور السينما في بوسان ابتداء من 19، ستكون المشاهدة مجانا عبر الانترنت، وستكون تذكرة الفيلم الواحد 1000 وون في السنيما.