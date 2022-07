«أفاتار 2» يطرق أبواب الصالات عبر «طريق الماء»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

نحو 13 عاماً هي المسافة بين الجزأين الأول والثاني من فيلم «أفاتار» للمخرج جيمس كاميرون، الجزء الأول كان الأعلى إنتاجاً في صناعة السينما، حيث وصلت تكاليفه آنذاك إلى نحو 230 مليون دولار، وهو أيضاً الأعلى دخلاً في تاريخ السينما بعد أن تجاوزت إيراداته حاجز الملياري دولار، بينما الثاني بات يقف على الأبواب، حيث من المقرر أن يطلق العنان لمشاهده في ديسمبر المقبل.

أجزاء إضافية

وبينما أنجز جيمس كاميرون تصوير الجزء الثالث من السلسلة الخيالية، بدت إطلالة الجزء الثاني من آفاتار «أفاتار.. طريق الماء» على الملأ، أشبه بهبوب عاصفة قوية في كافة المواقع المتخصصة بالشأن السينمائي، فأخباره لا تكاد تتوقف عن التدفق، ولعل آخرها تمثل في إعلان المخرج جيمس كاميرون عن بدء الاستعدادات لكتابة سيناريو الجزأين الرابع والخامس، في وقت أشار فيه إلى أنه قد يسلم مهمة إخراج هذين الجزأين إلى مخرج آخر يثق فيه، وفق التقرير الذي نشره موقع «ديدلاين» أخيراً، الذي نقل عن صاحب فيلم «تايتانيك» قوله إن «السلسلة تعتبر مستهلكة نوعاً ما، لذلك لديّ بعض الأفكار التي أطورها لتقديمها في الجزأين المقبلين».

في خضم هذه التصريحات، بدت حملات التسويق للجزء الثاني من أفاتار، الحامل عنوان «Avatar :The Way of Water» في تزايد مستمر، حيث تطالعنا المواقع السينمائية يومياً بمجموعة جديدة من الصور والكليبات الدعائية الخاصة بالفيلم الذي طالما أحدث ضجيجاً في أروقة الصناعة، وجذب انتباه عشاق «أفاتار».

المخرج جيمس كاميرون بدا في فيلمه الجديد قد ذهب إلى أبعد من حدود الحبكة، ليركز أيضاً على الصورة، ففي تصريح له تداولته عدة مواقع متخصصة في الشأن السينمائي، أشار إلى أن «كل لقطة مصممة لأكبر شاشة وأعلى دقة ممكنة، وأعتقد أن الجمهور يريد ذلك»، تصريح كاميرون هذا كان كفيلاً بفتح العيون على الفيلم، لا سيما وأن النظرة الأولى على مشاهد «Avatar :The Way of Water» قد كشفت مدى التحسن الذي شهدته الصورة، والتي ستتجلى بوضوح على شاشات «آي ماكس»، وعبر تقنيات ثلاثية الأبعاد، في المقابل، يبدو أن الفترة التي تفصلنا عن موعد انطلاق عروض «أفاتار 2» عالمياً في ديسمبر المقبل، ستكون مناسبة تماماً لتمكين «أفاتار 1» من استعادة بريقه مجدداً، من خلال منصات البث الرقمي، وفي هذا السياق، بدأت «ديزني +» بعرض مشاهد الجزء الأول من الفيلم، ليمثل ذلك تذكيراً للجمهور بما انتهت إليه أحداث الجزء الأول الذي ظل على الدوام واحداً من العلامات البارزة في صناعة السينما العالمية.

وفي ظل وجود توقعات بأن يأتي «أفاتار» طويلاً، حيث تتجاوز مدته حاجز الساعتين ونصف الساعة، فقد ألقيت الأضواء على كيت وينسلت، التي تلعب دور البطولة في هذا العمل، لتعيد من خلاله إحياء العلاقة التي جمعتها مع كاميرون إبان بطولتها لفيلم «تايتانيك»، ويشاركها البطولة سام ورذينجتن، وزوي سالدانا، وفين ديزل، وميشيل يوه، وسيغورني ويفر، وستيفن لانغ، وجيوفاني، وغيرهم.