«ثور» يتصدّر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية

المصدر: (لوس انجليس ــ أ ف ب)

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حقّق الجزء الرابع من سلسلة أفلام «ثور» بعنوان «ثور: لوف أند ثاندر» (Thor: Love and Thunder )أداء ملفتاً في نهاية الأسبوع في صالات السينما في أمريكا الشماليّة حيث حلّ محلّ الجزء الأخير من سلسلة أفلام «مينينز» Minions في صدارة شباك التذاكر، بحسب تقديرات شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وفي هذا الجزء الجديد من سلسلة أفلام «ثور» الشهيرة من عالم «مارفل»، يلعب كريس هيمسوورث للمرّة الرابعة دور البطل الخارق الاسكندنافي، تشاركه البطولة النجمة ناتالي بورتمان، فيواجه رب الرعد هذه المرة «غور»، وهو قاتل، ويؤدي دوره كريستيان بايل.

وحقق الفيلم الذي أخرجه النيوزيلندي تايكا وايتيتي، مثل الجزء السابق، منذ بدء عرضه الجمعة 143 مليون دولار من الإيرادات في صالات السينما في الولايات المتحدة وكندا، وهو رقم هائل أعلى مما حقّقه الجزء السابق.

وقال الخبير ديفيد غروس من شركة «فرانشايز إنترتينمنت ريسيرتش» «إنها انطلاقة ممتازة لمارفل بالنسبة لسلسلة بدأت عام 2011 وحققت نموّاً مع كلّ جزء جديد» مشيراً إلى أن إيرادات الفيلم تفوق ضعف ما حققته أجزاء رابعة من أفلام أخرى عن أبطال خارقين. وهو يتخطى بفارق كبير أداء «مينينز: ذي رايز أوف غرو» Minions: The Rise of Gru الذي تراجع إلى المرتبة الثانية بعد انطلاقة ملفتة في نهاية الأسبوع السابق التي تزامنت مع عطلة عيد الاستقلال الأمريكي في الرابع من يوليو الجاري.