«كيرة والجن» في ضيافة ريل سينما بدبي

المصدر: دبي ـ غسان خروب ــ تصوير: زافيير ويلسون

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8 سنوات مرت على صدور رواية «1919» للكاتب المصري أحمد مراد، وها هي تطل مجدداً على الملأ عبر مشاهد فيلم «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، بينما يلعب بطولته كل من الفنان كريم عبد العزيز ومعه أحمد عز، ليعيد الفيلم عبر مشاهده تصوير حالة الغليان التي شهدتها القاهرة قبيل ثورة 1919، ناقلاً لنا حال مصر خلال فترة الاحتلال البريطاني.

إطلالة «كيرة والجن» في صالات السينما المحلية بدت «بهية»، حيث شهدت صالات ريل سينما بدبي مول استضافة عرضه الأول بحضور نجميه كريم عبد العزيز وأحمد عز، لتشهد الصالة تدفقاً جماهيرياً ملحوظاً، لمتابعة تفاصيل الفيلم المقتبس عن رواية «1919» التي تعد خامس عمل يقدمه الكاتب أحمد مراد إلى السينما، بعد «الفيل الأزرق» بجزأيه الأول والثاني، و«الأصليين» و«تراب ألماس»، وكلها أعمال استلهمت من روايات مراد التي سبق وأن حققت نجاحاً لافتاً بين جمهور القراء.

استقبال جماهيري لافت حظي به كريم عبد العزيز وأحمد عز في دبي، ومعهما الفيلم الذي امتدت «طوابير» طويلة على تذاكره، حيث يوصف العمل الذي يعد واحداً من أبرز الأعمال التي تمثل السينما المصرية في موسم العيد، بأنه «وطني» بامتياز، كونه يسلط الضوء على بعض من ملامح التاريخ المصري، ويستعرض واحدة من أبرز التحولات التي شهدها، ففيه نتابع شخصية الطبيب المصري أحمد كيرة (يجسدها كريم عبد العزيز) الذي يتولى تأسيس مجموعات مقاومة صغيرة، ويلتقي مع «عبد القادر الجن» (أحمد عز)، حيث يشكلان معاً شراكة قوية تتولى تنفيذ عدد من العمليات ضد الانجليز. وامتاز الفيلم بثراء عناصره الدرامية، ولم تخل مشاهده من الرومانسية الممزوجة مع التراجيديا، ليعكس ذلك الثراء الذي امتازت به الرواية نفسها، ليلعب ذلك دوراً في تمكين الفيلم من تحقيق النجاح على شباك التذاكر، حاجزاً بذلك مركزه الأول، بعد أن حلقت إيراداته عالياً في صالات العرض المصرية، والعربية على حد سواء.

يذكر أن الفيلم يشارك في بطولته أيضاً ثلة من نجوم الدراما والسينما المصرية، ومن بينهم الفنانة هند صبري، وسيد رجب، وأحمد مالك، ولارا إسكندر، وهدى المفتي، وعلي قاسم، وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم روبي وسلوى عثمان وسلوى محمد علي وإياد نصار، كريم محمود عبدالعزيز، أحمد كمال، رشدي الشامي، عارفة عبدالرسول، محمد عبدالعظيم وغيرهم.