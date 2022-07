افتتاح الدورة الـ 26 من مهرجان "بوتشون" الدولي للأفلام الخيالية

المصدر: يونهاب

انطلق مهرجان "بوتشون" الدولي للأفلام الخيالية السادس والعشرين، وهو أكبر مهرجان سنوي للأفلام من نوع أدبي معين في كوريا الجنوبية، أمس الخميس في "بوتشون" الواقعة غرب سيئول مباشرة، بمشاركة 268 فيلما من 49 دولة حول العالم.

وسيستمر المهرجان هذا العام حتى 17 يوليو تحت شعار "ابق قوياً"، وسيتم عرض 80 فيلما لأول مرة في العالم، من بينها 23 فيلما طويلا.

وسيتم عرض جميع الأفلام المدعوة في خمسة أماكن محلية، وكذلك على منصة البث عبر الإنترنت الكورية "Wavve" خلال هذه الفترة.

وأقيم حفل افتتاح المهرجان هذا العام في الساحة العشبية في قاعة مدينة "بوتشون"، وذلك لأول مرة بعد عامين من إلغاء الحفل بسبب الجائحة.

وسيكون فيلم الافتتاح للمهرجان هو فيلم الرعب "الرجال" للمخرج البريطاني "أليكس غارلاند"، في حين سيكون الفيلم الختامي هو فيلم الإثارة والحركة "New Normal" للمخرج الكوري "جونغ بوم-شيك".

وستتنافس عشرة أفلام في مسابقة "اختيار بوتشون" للأفلام الدولية الطويلة، بما في ذلك فيلم الرعب "Alien Artist" للمخرج الياباني "سيو هويا"، وفيلم الرعب الإندونيسي "The Womb" للمخرج "فاجار نوغروس"، وفيلم "You Won't Be Alone" للمخرج الأسترالي "غوران ستولفسكي".

وفي قسم "اختيار بوتشون" للأفلام القصيرة، تم إدراج 10 أعمال أيضا، من بينها فيلم "Bird Woman" للمخرجة "طوكيو أوهارا"، وفيلم "Perfect City: The Mother" للمخرج "تشو شينغوي"، وفيلم "Moshari" للمخرج "نوهاش هومايون".

وسيتم عرض أفضل 7 أفلام للممثل "سيول كيونغ-كو" في القسم الخاص بنجوم الشاشة الفضية بالمهرجان، من بينها فيلم "Peppermint Candy" ‏(1999)، وفيلم "Oasis" ‏(2002)، وفيلم "Silmido" ‏(2003)، وفيلم "The Merciless" ‏(2017).

وقد أقيم المعرض في العام الماضي بتنسيق يجمع بين الحضور الشخصي وعبر الإنترنت وسط تفشي الجائحة، حيث تم عرض 257 فيلما من 47 دولة.