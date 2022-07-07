أفلام العيد.. حكايات مطرزة بألوان الثقافات

المصدر: دبي ـ غسان خروب

ت + ت - الحجم الطبيعي

جعبة صالات السينما في دبي، تبدو ملأى بالحكايات التي تعكس تلون الثقافات والمجتمعات الإنسانية، حكايات تحمل تواقيع أسماء كبيرة في صناعة السينما، وتعبر عن رؤاهم الإخراجية، التي تعبر عن رؤيتهم لحكايات بعضها تمت صياغته في قالب كوميدي، بينما ارتدت أخرى ثوب الأكشن، بعض تلك الحكايات عربية اللسان وأخرى تنطق بلغات الهند وثالثة جاءت لتمثل إنتاجات هوليوود، وكلها تجتمع تحت ظلال صالات العرض في دبي.

في فترة عيد الأضحى، حيث تمثل صالات السينما وجهة ومتنفساً للعائلات، تخفف بحكاياتها وعروضها بعضاً من حرارة الصيف، حيث بدت الصالات وقد استعدت جيداً لموسم العيد الذي يعد واحداً من المواسم الرئيسية التي تعتمد عليها الصالات في رفع تيرادات شباك التذاكر الذي يشهد هذه الأيام منافسة شرسة بين عموم الأعمال السينمائية التي يسعى كل واحد منها للفت انتباه الجمهور إليه.

على قائمة عروض العيد، لا يزال فيلم «توب غن» لتوم كروز حاجزاً لمكانته، ليواصل مساعيه في البقاء على سدة العرش، لا سيما بعد أن تمكنت إيراداته من تخطي حاجز المليار دولار عالمياً، وهو ما يعتبر رقماً قياسياً في صناعة السينما، في المقابل، يستعد الممثل كريم عبد العزيز ومعه زميل مهنته أحمد عز لدخول معترك المنافسة عبر فيلمها «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، وفيه يعودان إلى الوراء عقوداً طوالاً لرصد حالة الغليان التي كان يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وفي الوقت نفسه، يطل الفنان تامر حسني على الشاشة الكبيرة في فيلم «بحبك» والذي يعد أول تجربة إخراجية له، حيث تدور أحداثه في قالب رومانسي.

فترة العيد ستكون مليئة بأفلام مطرزة بأسماء ثقيلة الوزن، وعلى رأسهم النجم ميل غيبسون الذي يلعب بطولة فيلم (Hot Seat) للمخرج جيمس كولين بريساك، وتدور حكاية العمل حول مخترق حواسيب سابق، يُجبر على اقتحام أحد المصارف المهمة، في وقت يسعى رجل آخر للتسلل إلى ذات المبنى لإنقاذ الشاب المخترق من الموقف، في حين يطل النجم كريس هيمسوارث ومعه كريستيان بل، بفيلم (Thor: Love and Thunder) للمخرج تايكا وايتيتي، وأحداثه تواصل سرد قصة «ثور» التي برع كريس هيمسورث في تجسيدها عبر عديد الأعمال التي سلطت الضوء على الأبطال الخارقين. وعلى حد سواء، يعود النجم بروس ويليس رفقة جون مالكوفيتش وأولغا كوريلينكو، إلى الأضواء مجدداً عبر فيلم الأكشن (White Elephant) للمخرج جيس في جونسون، في المقابل، ترتدي الممثلة أني هاردي ومعها جيمس سوانتون قناع الرعب في فيلم (Dashcam) الذي أخرجه روب سافاج، وكتب نصه جيما هيرلي وجيد شيبيرد.

على صعيد الأفلام الهندية، تجود بوليوود بعطائها خلال فترة العيد، حيث تتواجد في أروقة صالات العرض، عبر مجموعة كبيرة من الأعمال ومن بينها (Kaduva) الذي أخرجه شاجي كيلاس، ويلعب بطولته بريثفيراج سوكوماران وفيفيك أوبيروي وساميوكثا مينون، دبي كانت حاضنة لفعاليات إطلاق فيلم «كادوفا» الناطق باللغة الماليالامية، والتي تمت بطريقة مبتكرة، بعد أن أضاءت مجموعة من طائرات الدرونز فضاء شارع الشيخ زايد باسم الفيلم بالانجليزية والماليالامية، كما تستضيف صالات السينما عروض أفلام (Panthrand) للمخرج ليو ثاديوس، وكذلك الفيلم النيبالي (Chiso Maanchhe)، وأيضاً الجزء الثاني من فيلم (Shareek 2).

للأطفال أيضاً نصيب جيد من كعكة الأفلام التي تعرضها صالات السينما المحلية خلال فترة العيد، وعلى رأسها فيلم «حول العالم في 80 يوماً» والذي يعيد بث الروح في هذه الحكاية التي استلهمت منها مجموعة كبيرة من الأفلام والمسلسلات، وكذلك فيلم (Doraemon Nobita's Little Star Wars 2021) الذي يسرد بتقنية الرسوم المتحركة حكاية أوبرا الفضاء اليابانية، حيث يعد هذا العمل بمثابة استعادة لفيلم آخر حمل ذات العنوان كان قد صدر في 1985.