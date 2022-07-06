«دبي للإنتاج السينمائي» تطلق مبادرة لإبراز المواهب الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، مبادرة «تذكرة إلى بوليوود»، بهدف تسليط الضوء على المواهب الإماراتية، وتوسيع نطاق تعاملاتها، وآفاق الفرص المتاحة لها في مجالات كتابة السيناريو، وذلك بالتعاون مع مجموعة من أبرز شركات الإنتاج في بوليوود.

وتستهدف مبادرة «تذكرة إلى بوليوود»، كُتاب السيناريو الإماراتيين من جميع أنحاء الدولة، من الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكثر، ليقدموا مشاركاتهم حول موضوعات متنوعة، تشمل الدراما والأكشن وغيرها. وسيكون التسجيل متاحاً ابتداءً من اليوم ولغاية 4 سبتمبر 2022، عبر موقع لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وستقوم لجنة مشتركة، بمراجعة وتقييم المشاركات، مع فرصة تنفيذ السيناريوهات المختارة في استوديوهات بوليوود العالمية.

وبهذه المناسبة، قال سعيد الجناحي، المدير التنفيذي للعمليات في لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي: «تحظى الثقافة الهندية ككل، من فنون الطعام والأزياء، إلى أعمال بوليوود، بجماهيرية كبيرة، وهو أمر يدعم صناعة الأفلام، لكونه يولد اهتماماً متزايداً بالإنتاج، ودمج الرؤى الفنية والتجارب العربية والعالمية في هذا المجال».

وأضاف: «تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع كتاب السيناريو الإماراتيين، وتسليط الضوء على الإمكانات الثقافية والإبداعية الإماراتية، والتعريف بها في الأوساط العالمية، وتحديداً أمام صناع الأفلام والسينما في بوليوود، ما سيكسب مواهبنا مزيجاً من الخبرات والمعرفة، من خلال العمل عن كثب، مع أكبر مصنعي الأفلام في العالم».

ويأتي إطلاق المبادرة، مدفوعاً بمسيرة طويلة من النجاح المشترك، الذي جلبته شراكات ومشاريع ثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، عبر شتى القطاعات، لا سيما قطاع الفن وصناعة المحتوى، حيث تمتلك دبي العديد من مواقع التصوير الشهيرة، والمفضلة لدى المخرجين والممثلين من الهند، مثل فيلم «سنة جديدة سعيدة» -Happy New Year، بطولة شاروخان وديبيكا بادوكون، بالإضافة إلى فلم من بطولة خان باسم «رئيس» -Raees، وفيلم «لاكشمي» - Laxmmi Bomb، بطولة أكشاي كومار، وفيلم «بارتنر» -Partner، بطولة سلمان خان، تم تصويرها على مر السنين في دبي، والتي استمتعت بها أيضاً العديد من الجماهير المحلية الناطقة باللغة العربية.