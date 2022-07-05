«المعادل 3» يجمع داكوتا فانينغ مع دنزل واشنطن

المصدر: إعداد ـ نهى حوّا

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قد يكون فيلم الحركة والإثارة «المعادل» من الاستثناءات في حياة الممثل الأمريكي دنزل واشنطن الطويلة، إذ ليس معروفاً عن الممثل قيامه بأدوار في أفلام تشكل تكملة لأفلام سابقة، لكن بعد ظهوره الأول في دور روبرت ماكول في فيلم «المعادل» عام 2014، أعاد دنزل واشنطن تمثيل الدور بعد أربع سنوات، ثم كشف في يناير 2022 عن أن العمل جارٍ على النسخة الثالثة «المعادل3»، وهذا ما تأكد أخيراً مع الكشف عن أول نجمة مشاركة في التمثيل إلى جانب دنزل، الممثلة داكوتا فانينغ التي سبق أن عملت معه على فيلم منذ حوالي العقدين.

وكانت الممثلة قد وقفت إلى جانب دنزل في فيلم التشويق «رجل يحترق» عام 2004 عندما مثل دنزل شخصية عميل سابق في وكالة المخابرات المركزية يدعى جون كريسي، يعمل حارساً شخصياً لفتاة صغيرة تدعى لوبيتا قامت فانينغ بلعب دورها.

وحتى الآن لم يتم الكشف عن تفاصيل شخصية فانينغ في فيلم «المعادل3»، لكن موقع «سينما بلند» الخاص بالترفيه، رجح أن يتبع الفيلم خطوات سابقيه.

ويصور فيلم «المعادل» المقتبس من مسلسل تلفزيوني استمر من 1985 إلى 1989، شخصية ربورت ماكول، ضابط مخابرات متقاعد من حياة القتل لصالح حكومته، لكن كما في أفلام الأكشن، نراه يستخدم مجموعة مهاراته الفتاكة إما لحماية شخص قابله في حياته الشخصية أو جزء من مهمة الانتقام.

يذكر أن رصيد فانينغ من الأفلام كبير حتى قبل ظهورها إلى جانب واشنطن في فيلم «رجل يحترق» عام 2004، فقد ظهرت في أفلام مثل «أنا سام» و«سويت هوم الاباما» و«أب تاون غيرلز» و«القطة ذو القبعة»، وهي حائزة على العديد من الجوائز.

وسيعيد أنطوان فوكوا إخراج فيلم «المعادل3»، وسيكون ثاني فيلم لدنزل واشنطن بعد ظهوره في فيلمي الدراما «مأساة مكبث» و«جورنال فور جوردان». وقد حددت «سوني بيكتشرز» احتمال صدوره في الأول من سبتمبر 2023.