الإماراتي إليرا يبهر جمهوره بأغنياته الفلبينية

المصدر: دبي ـ البيان

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مجموعة متنوعة من الأغاني الفلبينية والإنجليزية الحماسية، قدمها الفنان الإماراتي الصاعد إليرا، خلال حفله الغنائي الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، أخيراً، احتفاءً باليوم الوطني الفلبيني، وأبدع إليرا الذي يتميز بصوت شجي وخامات صوت متنوعة، في تقديم أغنية "لماذا أحبك" والتي تعد واحدة من أشهر الأغاني الفلبينية، كما أبدع أيضاً في تقديم أغنية (إيسانغ لاهي) التي تعني بالعربية "عرق واحد"، حيث تدعو للحب والوحدة بين البشر، فيما قدم الفنان الإماراتي مجموعة أخرى من أغنياته بما فيها "دادالين" و أغنية "أي دونت وانت تو مس اثنج" (I Don't Want to Miss a Thing).

وعلى هامش الحفل الذي حضره معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، دعا إليرا جمهوره إلى الوحدة، حيث قال: "بات علينا الآن، أكثر من أي وقت مضى، أن نعمل يداً بيد لنجعل عالمنا مكانًا أفضل للجميع".

ورغم كونه فناناً إماراتياً، إلا أن إليرا استطاع أن يبدع في أداء الأغاني الفلبينية بطلاقة، وقد سبق له في ديسمبر الماضي إحياء حفل موسيقي باللغة الفلبينية ضمن مهرجان فني استضافته دبي بمشاركة ملكة جمال الفلبين والعالم لعام 2018، كاتريونا غراي، و ينغ كونستانتينو، مغنية ومضيفة موسيقى البوب روك الفلبينية والمغنية كز تاندينجان.

يذكر أن الفنان إليرا الذي أطلق في معرض "اكسبو 2020 دبي" أغنيته "كلنا واحد" بمشاركة أكثر من 100 شخص على المسرح من عازفين وراقصين من جنسيات مختلفة، لا يغني بالعربية وحسب، وإنما بلغات أجنبية أخرى كالهندية والصينية والإنجليزية وغيرها. وقد أبهر الفنان جمهوره بموهبته الغنائية الفريدة وخاماته الصوتية المميزة، علماً بأن أغنيته الأولى تيك فلايت (Take Flight) كانت قد حققت شهرة واسعة على منصة تيك توك.