«العويس السينمائي» يكرم علي جمال ويناقش فيلم «كروموسوم»

المصدر: دبي ـ البيان

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نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عرضاً للفيلم الإماراتي «كروموسوم»، يوم الجمعة، ضمن أنشطة نادي العويس السينمائي بحضور الفنان علي جمال مؤلف ومخرج الفيلم، ونخبة من فناني الإمارات، حيث ناقشوا الفيلم وطرحوا أفكاراً عامة عن السينما الإماراتية وآلية تطويرها.

تدور قصة الفيلم عن صديقين إبراهيم وياسر جمعتهما حياة السرقة والقتل ولكنهما يختلفان كعادة اللصوص عند اقتسام الغنائم وهو ما يؤدي إلى تصاعد الأحداث ودخول هند حبيبة إبراهيم على خط الأحداث لنكتشف أنها كانت متزوجة من ياسر وتريد نصيب الأسد من السرقة ولكن ينتهي الفيلم بموت هند وياسر.

صفات

الفيلم من بطولة علي جمال وعبد الله سعيد بن حيدر ونوره العابد وعادل إبراهيم وسيف منظور وآخرين، ويدور في إطار من التشويق والإثارة والغموض، وهو من إنتاج «أفلام الإمارات للإنتاج الفني» وكان قد تم عرضه في الصالات المحلية خلال مارس من العام 2020 ولاقى قبولاً جيداً من جمهور السينما.

وفي نهاية العرض قال علي جمال: الكروموسوم» هو مكون من مكونات الصبغات الوراثية وجينات الإنسان التي تتدخل في تشكيل صفاته الوراثية الجسدية والسلوكية، ومن هذه الصفات ما نعرفه وما نجهله، وقال: الفيلم يتحدث بشكل مواز عن صفاتنا وسلوكياتنا نحن البشر وكيف يمكن أن تتغير حسب الظروف المحيطة فنفاجأ بأحداث لم تكن في الحسبان وتتكشف شخصيات مخفية لتبدو مختلفة عما كانت عليه.

واستغرق الفيلم حوالي العامين في التحضير، بدءاً من كتابة النص والاستعداد للتصوير واختيار الممثلين والفريق الفني والإنتاجي، ليكون «كروموسوم» جاهزاً للعرض، حيث تألق الفنان عبد الله بن حيدر بأداء دور ياسر الشاب الفقير الذي يتشارك مع صديقه إبراهيم مهمة التلاعب والاحتيال على قسوة ظروفه في الحياة.

وفي ختام الأمسية كرم الأستاذ إبراهيم الهاشمي الفنان علي جمال وقدم له شهادة تقدير وشكره على جهده في العمل، بعدها أُلتقطت الصور التذكارية مع الفنانين الحاضرين حيث استمر الحديث عن السينما لما بعد الأمسية.

يذكر أن (نادي العويس السينمائي) الذي انطلقت فعالياته في أكتوبر الماضي يعد أول تجربة من نوعها في هذا الميدان تقدمها مؤسسة العويس الثقافية لمتابعي أنشطتها بشكل عام، كما ستعرض خلال النادي الأفلام التي تنتج بجهود فردية وبسيطة وبشكل مستقل والتي تكشف عن مواهب غنية في ميدان التصوير أو كتابة السيناريو أو في ميدان النقد السينمائي.