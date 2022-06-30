«سر الكهف» في دور العرض 7 الشهر المقبل

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعرض فيلم سر الكهف في دور السينما في دول الخليج والوطن العربي، بتاريخ 7 الشهر المقبل.

والفيلم من إنتاج شركة بيبي كلاي ويونيون ميديا للانتاج الفني والتوزيع بمملكة البحرين بالتعاون مع مجموعة قنوات إم بي سي، وهو التعاون ليس بالأول ولكن سلسلة نجاحات بين الشركة ومجموعة إم بي سي المجموعة السعودية الرائدة في الإعلام، والتي توجهت مؤخراً لدعم الأعمال العالمية الخاصة بالأطفال والأجيال الجديدة ضمن مواصفات عالمية.

والفيلم يصدر باللغتين العربية والانجليزية وهو من سيناريو وحوار حنان كنعان وإخراج إيناس يعقوب.

مغامرات

وبهذه المناسبة، تقول المخرجة إيناس يعقوب: «يتناول الفيلم فكرة معرفة الأحجار النفيسة والنادرة التي تزخر بها الأرض، ومن خلال المغامرات التي يخوضها الأبطال الستة في عوالم فانتازية غريبة ومثيرة، نتعرف على الأماكن التي تشتهر فيها هذه الأحجار الثمينة وفوائدها واستخداماتها العلاجية وأهميتها في حياتنا، بطريقة سلسة خفيفة وأخاذة، بعيداً عن الأسلوب التقليدي التلقيني المباشر.

وتضيف: هذا العمل من الأعمال الصعبة التي بها بناء يجذب الطفل لأن به ألغازاً وأفكاراً وجاذبيةً في الصورة تجعله يعتمد على التركيز والإبهار، وبطبعي أحب التركيز على الايجابيات خلال العمل على الفيلم مهما كانت الصعاب، الرسالة الحقيقية التي دائماً اسعى إلى تحقيقها هي الاستفادة من المعنى الجميل الموجود داخل سطور العمل لان الحكمة دائماً تصنع الثقة وهذا العمل يساهم في كيفية الاعتماد على النفس وجعل الثقة اساس اي تصرف ولكن بتفكير.