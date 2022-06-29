ڤوكس سينما تطلق مجموعة متنوعة من العروض والأفلام

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «ڤوكس سينما»، عن انطلاق مجموعة متنوعة من العروض الخاصة، التي تتيح الفرصة أمام الزوار للاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع بصورة مميزة ومسلية. وتتوفر هذه العروض لمدة محدودة، وهي متاحة لرواد السينما في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، والتي من شأنها أن تجعل أيام الأحد من الأيام الأكثر تميزاً وتفضيلاً.

كما يمكن للزوار، الاستمتاع بقائمة طعام عصرية من المطبخ الياباني، المكونة من ثلاثة أطباق تم تحضيرها من قبل الشيف أكيرا باك الحائز على نجمة ميشلان. وتتضمن قائمة طعام THEATRE Brunch مقبلات وطبق رئيسي ورقائق الناتشوز.

ستعرض «ڤوكس سينما»أيضاً، مجموعة متنوعة من الأفلام الملائمة للعائلات بالإضافة إلى استضافة مجموعة مختارة من الأنشطة المميزة مثل الفنون والحرف اليدوية والألعاب والرسم على الوجوه حتى تتمكن من الاستمتاع بيوم مليء بالمرح مع العائلة.