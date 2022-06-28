تجاوزت مليار دولار.. إيرادات "توب جان: مافريك" الأعلى في تاريخ توم كروز

المصدر: د ب ا

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تجاوزت إيرادات فيلم "توب جان: مافريك" أكثر من مليار دولار بحسب شركة الإنتاج السنيمائي الأمريكي بارامونت بيكتشرز منتجة الفيلم، ليصبح الفيلم الأكثر إيرادات في تاريخ الممثل الأمريكي توم كروز والأعلى إيرادات في تاريخ السينما الأمريكية منذ 2014.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الفيلم حقق إيرادات بأكثر من 520 مليون دولار في أمريكا الشمالية و486 مليون دولار في الخارج، بحسب بارامونت، ليصبح الأنجح بالنسبة للشركة التابعة لمجموعة بارامونت جلوبال منذ فيلم "المتحولون: عصر الانقراض" الذي تم عرضه في 2014.

وشارك في إنتاج وتمويل الفيلم شركة سكاي دانس ميديا، وكان الوحيد الذي تجاوزت إيراداته التوقعات في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بحسب خدمة بلومبرغ إنتيليجانس التي تتوقع تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع معدل التضخم.

وبلغ إجمالي مبيعات تذاكر السينما في الولايات المتحدة منذ بداية العام الحالي وحتى أول أمس الأحد 6ر3 مليار دولار بما يعادل مثلي قيمة المبيعات خلال خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ومازالت الإيرادات أقل بمقدار الثلث عن إيرادات الفترة نفسها من 2019 قبل بدء جائحة فيروس كورونا المستجد أوائل 2020.