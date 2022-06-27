إيرادات فيلم «توب غان: مافريك» تتخطى المليار دولار

المصدر: لوس انجليس ـ رويترز

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تخطت إيرادات فيلم الإثارة والدراما (توب غان: مافريك) الذي أنتجته شركة باراماونت حاجز المليار دولار في مطلع هذا الأسبوع.

وبذلك يتفوق الفيلم في مبيعات التذاكر على فيلم الإثارة والرعب (دكتور سترينج إن ذا مالتيفيرس أوف مادنس) الذي تصدر شباك التذاكر عالمياً هذا العام بتحقيق 943 مليون دولار.

وقبل عطلة نهاية الأسبوع، صار (توب غان: مافريك) هو الفيلم الأكثر تحقيقاً للإيرادات هذا العام في شباك التذاكر محلياً، وتبلغ إيراداته الآن 521 مليون دولار، بالإضافة إلى إيرادات عالمية بلغت 484.7 مليون دولار. وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم 1.006 مليار دولار في جميع أنحاء العالم.

والفيلم بطولة توم كروز وجينيفر كونلي ومايلز تيلر ومن إخراج جوزيف كوزينسكي.