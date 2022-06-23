الحرائق مستمرّة في التهام تلال هوليوود الشهيرة.. فيديو

المصدر: البيان

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لا تزال الحرائق مستعرة في تلال "هوليوود" الشهيرة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حيث انتشرت النيران إلى المناطق القريبة من المساكن ومباني استوديو "Universal".

ووفق وسائل الإعلام المحلية، فقد تم إطفاء النيران على مساحة تتجاوز 4 آلاف متر مربع.

وتعمل في مكان الحادث 4 مروحيات لتفريغ المياه ومحاولة إطفاء النيران.