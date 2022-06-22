«أوان» تعلن عرض مجموعة مُميزة من الأفلام الأجنبية لأول مرة

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت منصة «أوان» الرقمية، انطلاقاً من سعيها المتواصل لإثراء المحتوى الذي تقدمه لنطاق واسع من المشاهدين في المنطقة، وفي خطوة هامة لزيادة التنوع في البرامج والأفلام الرائعة التي تعرضها، عن عرض مجموعة كبيرة من الأفلام الأجنبية لأول مرة، وتتنوع مجموعة الأفلام الجديدة، لتشمل الكوميديا والدراما وأفلام الحركة والتشويق، ويلعب أدوار البطولة في تلك الأفلام، كوكبة من نجوم السينما العالميين.

وأكدت منصة «أوان» كذلك، البدء في عرض مجموعة منتقاة من المسرحيات الخليجية، والتي يتألق فيها أهم نجوم وفناني الخليج العربي، بالإضافة إلى حصول المنصة على حقوق عرض أهم الأعمال الدرامية السورية، والتي تشهد مشاركة مجموعة من ألمع نجوم سوريا والوطن العربي، ما يزيد من الشعبية الكبيرة التي حازت عليها منصة «أوان» في منطقة الشرق الأوسط وفي مختلف أنحاء العالم.

تجربة فريدة

وبهذه المناسبة، قالت هبة السمت مديرة إدارة الإعلام الرقمي للتلفزيون والإذاعة في مؤسسة دبي للإعلام: «نسعى لاستمرار النجاحات التي حققتها منصة «أوان» خلال الفترة الماضية، حيث نجحت المنصة في تقديم تجربة فريدة للجمهور العربي، للاستمتاع بالمشاهدة الرقمية المتميزة من خلال مجموعة متنوعة من البرامج والأفلام والمسرحيات، بأعلى معدلات الجودة، ويسعدنا اليوم الإعلان عن إضافة جديدة وقيمة لمجموعة البرامج التي نقدمها، لتشمل أحدث الأفلام الأجنبية العالمية، ومسرحيات من مختلف دول الخليج، مع الدراما السورية التي لها شعبية كبيرة في مختلف أرجاء الوطن العربي».

برامج محببة

أما بالنسبة لمحبي الكرتون، وفرت منصة «أوان» مجموعة من البرامج المحببة على قلوب الجميع، مثل شعبية الكرتون، سندباد، الكابتن ماجد، والسنافر.

وتحرص منصة «أوان» كذلك، على عرض مجموعة من أجمل المسلسلات الخليجية، بما في ذلك مسلسل «كلام أصفر» بطولة فؤاد علي وهيا الشعيبي، مسلسل «لغز 1990» بطولة عبد الرحمن العقل وداوود حسين، مسلسل «عالي المقام» بطولة فاطمة الحوسني وإبراهيم الحساوي، هذا بالإضافة إلى مجموعة منتقاة من المسلسلات السورية التي تتضمن مسلسل «السنونو»، من بطولة الفنان القدير ياسر العظمة، مسلسل «الكندوش» بطولة أيمن زيدان، و«حارة القبة» بطولة عباس النوري.

ومجموعة من البرامج الترفيهية التي تعرضها منصة «أوان»، والتي ترضي بها أذواق مختلف الناس، بما في ذلك تحدي الطبخ، سهرانين، إنسايدر، وغيرهم الكثير من البرامج.

هذا، وتعتبر منصة «أوان» أحد أكبر منصات (OTT) في الشرق الأوسط، تحتوي على أكثر من 250 ألف ساعة من الفيديو، وتتميز بأفضل تقنيات الاتصال والخدمات الذكية والرقمية، والتصميم الذي يتسم بالمرونة الشديدة، وتتجاوب المنصة مع جميع المتصفحات، ومتوفرة على جميع الأجهزة الذكية واللوحية.