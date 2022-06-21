‏"توم كروز" في كوريا الجنوبية لإطلاق فيلمه الجديد "Top Gun: Maverick"‏

المصدر: يونهاب

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قال الممثل الأمريكي "توم كروز"، بطل فيلم "Top Gun: Maverick" إنه شعر «بضغط هائل» أثناء عمله في الجزء التالي من الفيلم الناجح "Top Gun"، الذي صدر قبل أكثر من 3 عقود، لكنه شعر بالمكافأة عن هذا المجهود عندما التقى وجها لوجه بالمعجبين الذين قدموا إليه وإلى فيلمه الدعم الكامل.

وقال "كروز" في مؤتمر صحفي عقد في سيئول: «إنه لشرف كبير أن أكون هنا، وأنا سعيد للغاية برؤية الجميع. لقد اشتقت إليكم جميعًا»، وأضاف: «أشكركم على الترحيب الحار دائمًا، وقد كنتم طوال هذه السنوات كريمين جدا معي».

وقد جاء "توم كروز" إلى سيئول يوم الجمعة الماضي برفقة المنتج "جيري بروكهايمر" وأعضاء طاقم الفيلم، بما في ذلك "مايلز تيلر" و"غلين باول" و"كريغ طرزان ديفيس"، في إطار الجولة الترويجية العالمية للفيلم. ومن المقرر أن يصدر الفيلم في كوريا الجنوبية يوم الأربعاء.

وهذه هي الزيارة الرسمية العاشرة التي يقوم بها "كروز" إلى كوريا الجنوبية، بعد زيارته الأخيرة في 2018 للترويج لفيلم "المهمة المستحيلة" الأخير.

وتدور أحداث فيلم "Top Gun: Maverick" حول الكابتن "بيت مافريك"، الذي يقوم بدوره "كروز"، والذي يعود إلى البحرية الأمريكية ويقوم بتدريب مجموعة من الطيارين الشباب للقيام بمهمة عاجلة لتفجير مصنع سري في دولة أجنبية.

وقد حقق الفيلم نجاحًا أكبر من المتوقع في جميع أنحاء العالم منذ طرحه في الولايات المتحدة في 27 مايو. وحصل الفيلم على ثاني أعلى إيرادات في العام 2022 حيث حقق 885 مليون دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم، بعد فيلم "Doctor Strange 2‎" الذي حقق 942.5 مليون دولار أمريكي.

وحول حدث السجادة الحمراء، الذي استمر ثلاث ساعات مع مئات المشجعين الكوريين والذي أقيم يوم الأحد، قال "كروز" إنه كان «حدثا خاصا جدا» بالنسبة له أن يلتقي برواد السينما وجها لوجه ويتبادل معهم التجربة السينمائية التي تم حظرها في العامين الماضيين بسبب جائحة كوفيد-19.