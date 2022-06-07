"البحرين السينمائي" يفتح باب المشاركة في دورته الثانية

المصدر: دبي ـ البيان

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نحو أكتوبر المقبل، يرنو مهرجان البحرين السينمائي، حيث يشهد افتتاح دورته الثانية، التي أعلنت إدارة المهرجان عن بدء الاستعداد لها، من خلال فتح باب المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان، والتي تشمل أربع فئات رئيسة هي: الأفلام الروائية القصيرة، الأفلام الوثائقية، وأفلام التحريك، وفئة أفلام الطلبة. وفي هذا السياق، أعلنت إدارة المهرجان عن بدء القي طلبات المشاركة في المسابقة الرسمية، وذلك خلال الفترة من 9 يونيو وحتى 31 أغسطس المقبل، متيحة بذلك المجال أمام صناع الأفلام والمنتجين البحرينيين والعرب، من هواة ومحترفين، إمكانية المشاركة في الدورة الثانية من المهرجان التي يتوقع أن تحظى بإقبال لافت.

وبينت إدارة المهرجان بأن المشاركة في المسابقة مفتوحة أمام كافة الأعمال السينمائية المنتجة بعد يناير 2022، والتي لم يسبق عرضها سينمائيًا أو تلفزيونيًا أو عبر المنصات الرقمية، كما يسمح بالمشاركة بأكثر من فيلم، على ألا تتجاوز مدة العمل 30 دقيقة، ولا يشترط أن يكون ناطقًا باللغة العربية، شريطة أن يتضمّن ترجمة إلى اللغة العربية عربية، والعكس تماماً، وفيما يتعلق بفئة (أفلام الطلبة) يشترط على المشارك أن يكون طالبًا جامعيًا ، مع تقديم ما يثبت ذلك. وأوضحت إدارة المهرجان بأنه يمكن المشاركة في المسابقة من خلال زيارة موقع المهرجان الالكتروني.

يذكر أن الدورة الأولى من "مهرجان البحرين السينمائي (دورة فريد رمضان)" كانت قد شهدت مشاركة وعرض أكثر من 400 فيلم قصير من جميع أنحاء العالم العربي، وتم إعلان نتائجها في أبريل 2021. وتولى عملية تحكيم مسابقتها لجان تحكيم ضمت فنانين ومخرجين عرب وخليجيين، على رأسهم الفنانة المصرية ليلى علوي، والفنان السعودي ابراهيم الحساوي. ومختصين في مجال السينما من مختلف أنحاء الوطن العربي.