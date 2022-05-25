المصدر: يونهاب

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تم بيع فيلم "قرار الهجر" للكاتب الكوري "بارك تشان-ووك" إلى 192 دولة في جميع أنحاء العالم، حسبما ذكرت الشركة الموزعة للفيلم أمس الثلاثاء.

وقد اشترت الشركات الموزعة للأفلام، مثل شركة "موبي"، التي تعرض الأفلام بدور السينما في أمريكا الشمالية وبريطانيا وتركيا والهند، وشركة "باك فيلمز" الفرنسية وشركة "كوخ فيلمز" الألمانية، حقوق توزيع الفيلم الذي ينافس على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان "كان" السينمائي، وفقا لما ذكرته شركة "سي‌ جيه إي إن إم".

وأضافت الشركة أن شركة "باك فيلمز" قررت طرح الفيلم في 29 يونيو، بينما ستضع الشركات الأخرى موعد الإصدار في دور العرض في بلدانها بعد مهرجان "كان".

يُذكر أنه في العام 2019، تم بيع حقوق توزيع فيلم "طفيلي"، الحائز على جائزة في مهرجان "كان"، والذي وزعته أيضًا شركة "سي‌جيه إي إن إم"، إلى 205 أسواق خارجية.

وقد عُرض فيلم "قرار الرحيل" لأول مرة في مهرجان كان السينمائي الخامس والسبعين يوم الاثنين، كأحد الأفلام المنافسة في المهرجان، ويحكي قصة حب بين محقق شرطة وامرأة يشتبه في قتلها لزوجها.