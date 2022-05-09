«ڤوكس سينما» تطلق فيلم «جوجيتسو كايسن» 19 الشهر الجاري

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «ڤوكس سينما»، الذراع السينمائية لـشركة «ماجد الفطيم»، عن إطلاق فيلم «جوجيتسو كايسن» في كافة أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتاريخ 19 الشهر الجاري، في إطار الاتفاقية الحصرية لتوزيع الأفلام مع «أودكس»، الموزع الرائد لأفلام الرسوم المتحركة اليابانية في منطقة جنوب شرق آسيا.

وفيلم الرسوم المتحركة الياباني(الأنمي) المنتظر، حظي بإشادة من النقاد وبنجاح تجاري في اليابان والأسواق العالمية التي عُرض فيها.

عالم جديد

وقال طوني المسيح، المدير الإداري «لڤوكس سينما»: «تشهد أفلام الرسوم المتحركة اليابانية الأنمي إقبالاً غير مسبوق. ففي العام الماضي، قمنا بتوزيع فيلم» Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba، Mugen Train«الذي حطم الأرقام القياسية في شباك التذاكر، ليصبح فيلم الرسوم المتحركة الأعلى من حيث الإيرادات على الإطلاق، وفتح الباب نحو عالم جديد من الإمكانيات والفرص لصناعة أفلام الأنمي».

وأضاف:«على الرغم من الاعتقاد السابق بأن أفلام الأنمي لها مكانة خاصة وجمهور محدود، إلا أن هذه الأفلام سلكت اتجاهاً رئيسياً وجذبت عدداً كبيراً من المتابعين في جميع أنحاء المنطقة. وتتطلع»ڤوكس سينما«إلى عرض فيلم»جوجيتسو كايسن«على الشاشات السينمائية كجزء من شراكتنا المتواصلة مع»أودكس«، ونحن على ثقة بأن أداء الفيلم عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيعكس النجاح الذي شهده في اليابان والولايات المتحدة».

ومن جهته، قال غو واي هو، المدير الإداري «لأودكس سنغافورة»:«حقق فيلم»جوجيتسو كايسن«إيرادات كبيرة في شباك التذاكر بلغت أكثر من 100 مليون دولار أمريكي، وهو حالياً من بين أفضل 20 فيلماً في اليابان. ونحن فخورون بمواصلة شراكتنا مع»ڤوكس سينما«، وواثقون من أن فيلم»جوجيتسو كايسن«سيحقق رقماً قياسياً آخر في شباك التذاكر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».