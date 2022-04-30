الإعلان عن فائزي جوائز أكاديمية الفيلم الهندي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي IIFA، عن الفائزين بالجوائز الفنية في الدورة الـ 22، التي ستقام في جزيرة ياس، بأبوظبي خلال يومي 20 و21 مايو 2022.

وجرى الكشف عن أسماء الفائزين بالجوائز الفنية، ضمن 9 فئات، هي التصوير السينمائي، والسيناريو، والحوار، وتحرير الفيلم، والرقص، وتصميم الصوت، وهندسة الصوت، والخلفية الموسيقية والتأثيرات الخاصة.

وفاز فيلم «سردار أودهام»، بثلاث جوائز، ضمن فئات التصوير السينمائي، وتحرير الفيلم والتأثيرات الخاصة. فيما فاز فيلم «أترانجي ري»، بجائزتين في فئة الرقص والخلفية الموسيقية. بينما نال فيلم «شير شاه» جائزة أفضل سيناريو، وكانت جائزة أفضل حوار من نصيب فيلم «ثاباد»، وحاز فيلم «تنهاجي: المحارب المجهول»، جائزة أفضل تصميم للصوت، بينما حصد فيلم «83»، جائزة أفضل هندسة صوت.

وستقام احتفالية الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي IIFA، داخل أكبر ساحة ترفيهية داخلية مُزوّدة بإمكانات تقنية فائقة الحداثة في منطقة الشرق الأوسط، وهي «اتحاد أرينا»، وتقع في منطقة «ياس باي» بجزيرة ياس في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وشركة «ميرال»، مطور الوجهات والتجارب الترفيهية الرائدة في أبوظبي.