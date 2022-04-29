انطلاق مهرجان جونجو السينمائي في كوريا الجنوبية بمشاركة 217 فيلماً

المصدر: يونهاب

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انطلق أمس الخميس مهرجان جونجو السينمائي الدولي السنوي (JIFF)، أكبر معرض في كوريا الجنوبية للأفلام المستقلة والفنية، في دورته التي تستمر 10 أيام في مدينة جونجو الجنوبية الغربية.

وسيتم عرض إجمالي 217 فيلمًا من 52 دولة خلال الدورة الثالثة والعشرين للمهرجان، والتي تستمر حتى 7 مايو، مع حفل الافتتاح الذي سيقام في جونجو دوم بجونجو، على بعد حوالي 240 كيلومترًا جنوب سيئول.

ومن بين إجمالي الأعمال المشاركة، سيتاح 112 فيلمًا أيضًا على منصة المهرجان عبر الإنترنت. يعتبر المهرجان الذي انطلق للمرة الأولى في العام 2000، كحدث رئيسي للأفلام المستقلة.

سيفتتح المهرجان بفيلم الخيال العلمي "بعد يانغ" للمخرج الكوري الأمريكي كوجونادا، وينتهي بالدراما الفرنسية "فول تايم" للمخرج إريك جرافيل.

واختيرت تسعة أفلام لقسم المسابقة الكورية، بما في ذلك "أم وابنتها" (Mother and Daughter) و"آثار الحب" (Archaeology of Love) و "الغرق" (Drown)، ويُشار إلى أن معظم الأفلام المشاركة لمخرجات سيدات.

استغرق الأمر عامين للتحضير للمهرجان من أجل استضافة الحدث بشكل عادي، حيث أقيمت الدورة الحادية والعشرون عبر الإنترنت بالكامل بعد تأخير لمدة شهر بسبب كورونا، وعُقدت الدورة الثانية والعشرون بشكل مختلط.