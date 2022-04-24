مهرجان أفلام السعودية يفتح باب التسجيل للمشاريع

المصدر: الظهران-البيان

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أعلن مهرجان أفلام السعودية أمس، عن فتح باب التسجيل بمشاريع الأفلام في سوق الإنتاج، ويستمر القبول لمدة 20 يوما، تنتهي في 15 مايو المقبل.

ويأتي سوق المهرجان هذا العام مختلفاً عن الدورات السابقة، حيث يقام في القاعة الكبرى لمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وستتمكن الجهات المشاركة والتي يفوق عددها 24 جهة رسمية وشركات إنتاج محلية وعالمية من عرض خدماتها وبرامجها لصناع الأفلام السعوديين.



ويفتتح سوق الإنتاج من اليوم الثاني للمهرجان، لأكثر من عشر ساعات، حتى ختام السوق. ويتمكن صناع الأفلام من مناقشة الشركات وعرض مشاريعهم بشكل مباشر على المشاركين، كما يقدم مهرجان هذا العام جوائز دعم بقيمة 150 ألف ريال، مقسمة كالتالي: 100 ألف ريال لأفضل مشروع لفيلم روائي طويل، و50 ألف ريال لأفضل مشروع فيلم قصير، كما تقدم عدد من الشركات دعمها المباشر للمشاريع.



ويعمل سوق الإنتاج في هذه الدورة الثامنة على تنظيم برامج ثقافية، تلقي الضوء على مختلف نواحي الإنتاج وصناعة الأفلام في السعودية، ومنها 3 جلسات حوارية؛ يقدمها (صندوق التنمية الثقافي، نيوم، مؤسسة البحر الأحمر)، ويقيم 2 ماستر كلاس عن حقوق الملكية الفكرية وبناء مواقع التصوير.



وقال مدير السوق عبدالجليل الناصر إن التقديم سيكون إلى (المنتج، الكاتب، المخرج)، حيث يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويسمح للمتقدم المشاركة بأكثر من دور وأن يحتوي التقديم على مشروع نص متكامل حتى لو كان في صورته الأولية، على أن يكون لمشروع فيلم روائي طويل أو قصير، ويمكن الوصول الى الشروط والتسجيل عبر موقع المهرجان الإلكتروني.



يذكر أن مهرجان أفلام السعودية يقام بتنظيم من جمعية السينما بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، وتقام الدورة الثامنة للمهرجان في مركز إثراء بالظهران في الفترة 2 إلى 9 يونيو 2022م.