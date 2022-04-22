حفل «آيفا روكس» يحتفي بالسينما الهندية

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف العاصمة أبوظبي حفل «آيفا روكس» الذي يضم أضخم الأسماء في عالم الموسيقى، في الاتحاد أرينا يوم الـ 20 من مايو المقبل، في ليلة افتتاح حفل عطلة نهاية الأسبوع وجوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي IIFA، بدورته الـ 22 التي تمثل التظاهرة الاحتفالية الأكبر بالسينما الهندية. ويتهيأ حفل «آيفا روكس» لتوحيد العالم عبر استعراض التميز السينمائي في جزيرة ياس بأبوظبي، على مدى يومي 20 و21 مايو. حيث تكرّم الاحتفالية الأبرز والأكثر ترقباً أفضل المواهب في صناعة السينما الهندية، التي حققت أعلى مستويات الإنجازات والنجاحات في مسيرتها المهنية.

ولطالما شهد حفل «آيفا روكس» مشاركة عدد كبير من النجوم، حيث يمثل مزيجاً من السحر والروعة، كما يُعد من الفعاليات العالمية الشهيرة التي تشهد نمواً سنوياً. وسيقدم حفل «آيفا روكس» المرتقب المنتج والمخرج الأكبر في بوليوود كاران جوهر مع الممثلة المتعددة المواهب بارنيتي تشوبرا، وذلك داخل أكبر ساحة ترفيهية داخلية مُزوّدة بإمكانيات تقنية فائقة الحداثة في منطقة الشرق الأوسط، وهي «اتحاد أرينا» ‏ وتقع في منطقة «ياس باي» بجزيرة ياس في أبوظبي.

عروض موسيقية

ويقدم الحدث الرئيسي لهذا العام بعضاً من أفضل العروض الموسيقية الهندية. ويشارك للمرة الأولى في حفل «آيفا روكس» لهذا العام الملحن والمغني ومقدّم العروض ديفي سري براساد، مايسترو الموسيقى الذي قام بتأليف موسيقى فيلم «بوشبا: ذا رايز».

وتشارك أيضاً نيها كابور، وهي واحدة من أكثر نجمات الغناء نجاحاً، وديفاني بانوشالي، أشهر نجمات البوب في الهند – في دورة هذا العام من حفل «آيفا روكس». وينضم إلى القائمة كل من غورو راندهاوا وهوني سينغ، اللذين يستعدان لتأدية أغنيتهما «DESIGNER»، التي لم يتم إصدارها بعد في الحفل.

وقال مقدّم الحفل كاران جوهر: أنا متحمس لتقديم دورة هذا العام من حفل «آيفا روكس». إن حفل الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي يتعدى كونه مجرد حفل عادي، إنه علامة تجارية بارزة ومنصة رائدة، يتم من خلالها تكريم الموهوبين في مجالات الموسيقى والفنون والثقافة، إلى جانب عروض أزياء ساحرةن مما يجعل منه عطلة نهاية أسبوع رائعة بالفعل.

سعادة بالمشاركة

وتنضم إلى كاران جوهر في تقديم حفل هذا العام الفنانة متعددة المواهب بارنيتي تشوبرا، التي قالت: أنا مسرورة للغاية لمشاركتي في تقديم دورة هذا العام من حفل «آيفا روكس». إنه لشرف لي أن أكون جزءاً من فريق التقديم إلى جانب كاران جوهر. ولطالما ساهم حفل الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي IIFA في تقريب الجمهور العالمي أكثر إلى بوليوود وإلينا جميعاً. لذا، فإن المشاركة في هذه المناسبة تعتبر دوماً مميزة لكنها هذه المرة تعد أكثر تميزاً لكونها ستقام في جزيرة ياس بأبوظبي، وأنا متحمسة للغاية للتواجد هناك والالتقاء بالجميع.

وسيقدم حفل جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي العالمي نجوم بوليوود سلمان خان، وريتيش ديشموك ومانيش بول، كما سيضم عروضاً مثيرة من أداء نجوم بوليوود رانفير سينغ وكارتك آريان وسارة علي خان وفارون دهاوان وآنانيا بانداي وديفيا خوسلا كومار ونورا فتيحي.

وستجري الاحتفالية داخل أكبر ساحة ترفيهية داخلية مُزوّدة بإمكانيات تقنية فائقة الحداثة في منطقة الشرق الأوسط، وهي «اتحاد أرينا» ‏ وتقع في منطقة «ياس باي» بجزيرة ياس، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وشركة «ميرال»، مطور الوجهات والتجارب الترفيهية الرائدة في أبوظبي.