العرض العالمي الأول لفيلم «تحت الشجرة» في مهرجان كان السينمائي الدولي

المصدر: دبي ـ البيان

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يشهد الفيلم التونسي الطويل «تحت الشجرة» للمخرجة أريج السحيري، عرضه الأول عالمياً ضمن فعاليات الدورة الـ75 من مهرجان كان السينمائي الدولي، والتي تستمر فعالياتها خلال الفترة من 17 لـ 28 مايو المقبل، وذلك ضمن تظاهرة نصف شهر المخرجين التي يشارك فيها 23 فيلماً من جميع أنحاء العالم بينها ثلاثة أفلام عربية.

تحت الشجرة هو أول فيلم روائي لأريج السحيري التي سبق لها إخراج الفيلم الوثائقي الطويل الفائز بالعديد من الجوائز «عالسكة»، وفاز مشروع فيلم «تحت الشجرة» بجائزة MAD Solutions ومهرجان الجونة في ورشة فاينال كات فينيسيا، وجائزة أطلس بوست برودكشن في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

وأريج السحيري هي مخرجة ومنتجة وصحفية تونسية - فرنسية ولدت في فرنسا عام 1982، وعندما كان عمرها 19 عاماً سافرت إلى كندا لتتابع دراستها في إدارة الأعمال قبل أن تتوغل في صناعة الأفلام الوثائقية.