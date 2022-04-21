«واحد تاني» في دور العرض بعيد الفطر

المصدر: القاهرة - مازن قاسم

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يعود الفنان أحمد حلمي للسينما بعد غياب، حيث من المقرر مفاجأة جمهوره بفيلم جديد في موسم عيد الفطر السينمائي، تحت عنوان «واحد تاني»، وهو فيلم كوميدي يبدأ عرضه بدور العرض السينمائي يوم وقفة عيد الفطر.

وكان آخر ظهور سينمائي للفنان أحمد حلمي قبل 3 سنوات، من خلال فيلم «خيال مآتة»، الذي لم يحقق النجاح المأمول وقتها وتعرض حلمي بسببه لانتقادات كثيرة بسبب ضعف مضمون الفيلم.

فرص نجاح

ووسط توقعات أن يكون فيلم «واحد تاني»، من الأفلام القوية خلال العيد القادم... يطمح حلمي في مصالحة جمهوره واستعادة عرش الكوميديا من جديد، خاصة وأن قصة الفيلم تدور في إطار كوميدي حول موظف يعمل أخصائياً اجتماعياً في مصلحة السجون.

ومن خلال عمل هذا الموظف الاجتماعي، يقوم بعمل مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامى ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجحاً، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجدداً.

ويزيد من فرص نجاح فيلم حلمي الجديد، اعتماده على نجوم كثيرين معظمهم كوميديين، مثل عمرو عبدالجليل وسيد رجب وروبي ونسرين أمين ونور إيهاب وأحمد مالك. والعمل من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.