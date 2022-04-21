اختيار مخرجة تونسية لترؤس "أسبوع النقاد" في مهرجان كان

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقع اختيار إدارة مهرجان "كان" السينمائي الدولي على المخرجة التونسية كوثر بنت هنية، لترأس لجنة تحكيم الدورة الـ 61 من "أسبوع النقاد"، الذي يقام توازياً مع الدورة 75 لمهرجان "كان" بين 17 و29 مايو.

وتعتبر بنت هنية، من أشهر المخرجات العربيات، ومن النساء اللواتي أسهمن في إنجاح السينما العربية، عبر سلسلة من الأفلام الناجحة بينها "شلاط تونس"، و"زينب تكره الثلج" (نال أكثر من جائزة في مهرجان قرطاج)، و"على كف عفريت"، إلى جانب فيلمها الأخير "الرجل الذي باع ظهره"، الذي حصد جائزة "أفضل فيلم عربي" في مهرجان "الجونة" السينمائي، حسبما ذكرته صحيفة الأخبار، أمس الأربعاء.

وتناول الفيلم قضايا اللاجئين، من خلال تسليط الضوء على قصة شاب سوري يعيش في لبنان بطريقة غير شرعية، بعد فراره من بلاده، ويتعثر لإيجاد تأشيرة سفر الى أوروبا.

وبعد لقائه بالفنان الأمريكي جيفري جودفروي، تتغير حياته، بعد أن يعقد معه اتفاقاً.

يذكر أن لجنة النقاد في المهرجان الدولي تتألف من الممثلة الفرنسية اليونانية أريان لابيد، والمخرج الأيسلندي بينديكت إرلينغسون، والمصور البلجيكي بينواه ديبي، ومدير مهرجان "بوسان" الكوري هوه مون يونغ.