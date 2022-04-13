عروض مبهرة في حفل جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي في جزيرة ياس بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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سيكون الجمهور في دولة الإمارات العربية المتحدة على موعد مع عروض مبهرة يقدمها حفل جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي IIFA بدورته الــ 22، المقرر انعقادها في جزيرة ياس بأبوظبي على مدى يومي الــ 20 والــ 21 من مايو المقبل، حيث تتهيأ هذه التظاهرة الاحتفالية الأكبر بالسينما الهندية، لتوحيد العالم عبر استعراض التميّز الذي تحفل به صناعة الأفلام الهندية.

نخبة

وسيشهد حفل جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي المرتقب، الذي يمثل مزيجاً من الروعة والسحر والترفيه، عروضاً مذهلة تقدمها نخبة من نجوم بوليوود من بينهم كارتيك آريان، سارة علي خان، فاروم دهاون، أنانيا بانداي، ديفيا خوسلا كومار ونورا فتيحي من بين نجوم آخرين.

وسيقدم هذا الحدث العالمي المميز عدد من نجوم بوليوود وهم سلمان خان وريتيش ديشموك ومانيش بول، حيث ستجري الاحتفالية داخل أكبر ساحة ترفيهية داخلية مُزوّدة بإمكانيات تقنية فائقة الحداثة في منطقة الشرق الأوسط، وهي «اتحاد أرينا» وتقع في منطقة «ياس باي» بجزيرة ياس في أبوظبي.

فرصة مثالية

وقال كارتيك آريان: «كما جرت العادة دوماً، تمنحني جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي الفرصة المثالية لتقديم تجربة ممتعة والتفاعل مع جمهوري. وفي العام 2018، بعد مشاركتي لأول مرة وأدائي فقرات احتفالية في حفل جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي، الذي شكّل تجربة مذهلة بالنسبة لي، فإنه يسعدني المشاركة مرة أخرى في النسخة الـ 22 من أكبر احتفالية في صناعة الأفلام الهندية. وتمثل جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي بحق تظاهرة عالمية مع قاعدة واسعة من المتابعين، وإنني أتطلع قدماً للمشاركة في الحفل الذي سيقام في جزيرة ياس بأبوظبي هذا العام».

منصة ملهمة

بدورها، قالت سارة علي خان: «يعد حفل جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي منصة عالمية ملهمة لطالما مهدت الطريق للترويج لصناعة الأفلام الهندية على الساحة العالمية، وتكريم وتقدير المواهب اللامعة ضمن هذه الصناعة من خلال إقامة حفلها السنوي في وجهة عالمية، حيث دأبت على القيام بذلك باستمرار. وإنه لشرف لي أن أشارك في فعاليات النسخة الـ 22 المقرر انعقادها في «اتحاد أرينا»، الواقعة في منطقة ياس باي بجزيرة ياس في أبوظبي. وأتحرق شوقاً للتواصل مع جمهور جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي والمتحمّسين من كل أنحاء العالم».

من جانبها، قالت ديفيا خوسلا كومار: «يعكس حفل جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي مدى الانتشار الهائل لصناعة الأفلام الهندية، وباعتباره حدثاً عالمياً رئيسياً يُقام خارج حدود الهند، فقد تمكنت جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي من الارتقاء بالسينما الهندية إلى مستويات أعلى وبث الحياة فيها من جديد وتقريبها أكثر من الجماهير الحالية والجديدة. وأنا فخورة وأتطلع قدماً لأدائي فقرات احتفالية في النسخة الـ 22 المقامة في جزيرة ياس بأبوظبي».

من جهتها، قالت نورا فتيحي: «أنا متحمسة جداً ليس فقط لأنها المرة الأولى التي أشارك بها في حفل جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي وإنما أيضاً لأنه يتيح فرصة فريدة من نوعها لتقديم الفقرات للجميع. كما تجتمع في هذا الحفل كافة عناصر التسلية والترفيه والمفاجأة. وبصفتي فنانة، يسعدني حقاً المشاركة في فعاليات النسخة الـ 22 من الحفل في جزيرة ياس، الذي يُبرز السينما والثقافة الهندية على منصة عالمية، بما يسهم في الترويج للتنوع الثقافي في مختلف أنحاء العالم».