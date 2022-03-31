عبد الحليم ونجاة الصغيرة يظهران في "فارس القمر"

المصدر: البيان

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بثت يوم أمس الأربعاء على منصة ديزني بلس، الحلقة الأولى من مسلسل "فارس القمر" "Moon Knight" للمخرج المصري محمد دياب، ومن إنتاج شركة مارفل العالمية.

خلال هذه الحلقة، كان لافتا للنظر استعانة دياب في بعض المشاهد بموسيقى أغنيتين مصريتين، الأولى هي "خسارة" للنجم المصري الشهير عبد الحليم حافظ وجاءت عندما كان بطل المسلسل أوسكار إسحاق يسير في أروقة قسم الآثار المصرية في أحد المتاحف، بحسب "يورونيوز".

والثانية كانت أغنية "بحلم معاك"، للفنانة نجاة الصغيرة وجاءت على خلفية أحد المشاهد الأخرى عندما كان البطل يتحدث مع نفسه. هذا التغيير أثار إعجاب الجمهور العربي الذي أشاد بالخطوة التي قام بها دياب، بحسب "يورونيوز".

المسلسل المؤلف من 6 حلقات هو من بطولة الممثل والكاتب الأمريكي إيثان هوك الذي يلعب دور الدكتور آرثر هارو وهو عالم وزعيم طائفة والممثل الأمريكي من أصل غواتيمالي أوسكار إسحاق والممثلة البحرينية مي كالاماوي.

وإلى جانب دياب، شارك في الإخراج كل من جاستن بنسون مخرج الأفلام الأمريكي والمصور السينمائي آرون مورهيد والممثل جورج كلوني.

بنسون ومورهيد انضما إلى فريق عمل المسلسل في العام 2021 وقاما بإخراج حلقتين. تبلغ مدة الحلقة الواحدة ساعة.

مسلسل "فارس القمر" يدور حول أحد جنود مشاة البحرية الأمريكية السابق، الذى يعانى من اضطراب الهوية أو ما بعرف بـ أزمة هوية، ويحارب المجرمين من خلال القوة التي يستمدها من "خونسو"، وهو "إله القمر" عند المصريين القدامى.