جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي في أبوظبي مايو المقبل

المصدر: مومباي ـ البيان

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تستعد جزيرة ياس في العاصمة الإماراتية أبوظبي لاستضافة النسخة 22 من حفل جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي يومي 20 و21 مايو 2022 في احتفال ضخم بالسينما الهندية. وتم الكشف عن أسماء نجوم بوليوود المشاركين في العروض التي يتضمنها حفل الجوائز، خلال مؤتمر صحفي استضافته مومباي أمس، بحضور سلمان خان، مقدم حفل هذا العام، إلى جانب الممثل فارون داوان والممثلة وأنانيا بانداي، وسعيد الفزاري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي؛ ومحمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال؛ وشاشانك سريفاستافا، المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات لدى ماروتي سوزوكي الهند ومجموعة من الشخصيات البارزة. وتضمنت قائمة النجوم الذين تم الإعلان عن مشاركتهم كلاً من ديفى سري براساد وشريا غوشال وتانيشك باجشي.

وينعقد الحفل في الاتحاد أرينا، الأرينا الداخلية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط والمجهزة بأحدث المعدات، والتي تحتضنها «الواجهة البحرية»، أبرز المعالم في ياس باي على جزيرة ياس، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي وميرال، المطور الرائد للوجهات والتجارب المميزة في أبوظبي.

وتنطلق النسخة 22 من جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي برعاية «نكسا» للسنة السادسة على التوالي. وبينما يتطلّع العالم للاحتفاء بإبداعات السينما والموسيقى والموضة الهندية لهذا العام في وجهةٍ فريدة، تسعى ماروتي سوزوكي إلى تقديم محتوى ممتعٍ ومتميز لجماهير الحفل. فقد اكتسبت جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي شعبيةً متزايدة، عززت مكانتها كفعالية عالمية رئيسية ومؤسسة مرموقة وأبرز منصةٍ تحتفي بالسينما الهندية.

وتعدّ جزيرة ياس في أبوظبي واحدةً من أبرز الوجهات الترفيهية وأسرعها نمواً على مستوى العالم، إذ تحتضن الجزيرة مجموعةً من أروع تجارب المغامرات والمدن الترفيهية الثلاث الشهيرة عالمياً، وخيارات متنوعة من تجارب سباقات السيارات وملعب جولف احترافي حائز العديد من الجوائز، فضلاً عن خدمات ضيافة عالمية المستوى تجعلها محطةً استثنائيةً لا تضاهى.

وتعليقاً على الموضوع، قال سلمان خان: «سعيد بكوني جزءاً من عائلة الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي، ويسرني أن أسافر إلى هذه الوجهات الرائعة في مختلف أنحاء العالم، وخاصةً جزيرة ياس، التي تعد من الوجهات المفضلة لدي. شكلت الأكاديمية على مدار السنوات الـ21 الماضية منصةً دولية للسينما الهندية، ووفرت لنا فرصة التواصل مع ملايين المعجبين حول العالم. أنا متحمس لتقديم حفل جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي في جزيرة ياس، وأتطلع إلى فعالية تجمع العالم من خلال السينما والاحتفالات».

وبدوره قال فارون داوان عن هذا الحفل: «منحتني احتفالات جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي بعضاً من أهم اللحظات في حياتي، كالفوز بإحدى الجوائز والمشاركة في أداء الفقرات خلال الحفل. أتطلع للتواصل مع المعجبين وقضاء أوقات ممتعة في النسخة 22 من الحفل الذي تستضيفه أبوظبي، إحدى المدن المفضلة لدي».

من جهته، قال سعيد الفزاري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «لا تزال السينما الهندية إحدى أكبر قصص النجاح في مجال صناعة الأفلام في العالم، والتي تحظى بمعجبين من جميع أنحاء العالم بما في ذلك الكثيرون هنا في أبوظبي ودولة الإمارات. يُسعدنا استضافة هذا الحدث العالمي الشهير في جزيرة ياس وجهتنا الرئيسية للترفيه والتسلية، ونتطلع للمشاركة في الاحتفالية الخاصة بالإبداع المحلي والعالمي الذي تروج له دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بما يتماشى مع استراتيجيتها المتعلقة بدعم الصناعة الإماراتية».

وفي هذا السياق، قال محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة ميرال: «نحن فخورون باستضافة هذه الفعالية بالغة الأهمية في القطاع لعام 2022 في الاتحاد أرينا في ياس باي بجزيرة ياس. تتمتع الاتحاد أرينا بجميع التجهيزات اللازمة التي تؤهلها لاستضافة فعاليات عالمية المستوى، وتعزز استضافة هذا الحفل من مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية للتسلية والترفيه، كما ترسي مكانة أبوظبي على خارطة السياحة العالمية».