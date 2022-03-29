فيلم «البحر أمامكم» في سينما عقيل 1 أبريل

المصدر: دبي ـ البيان

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يُعرض الفيلم الروائي «البحر أمامكم» للمخرج إيلي داغر في سينما عقيل بالإمارات، وذلك ابتداءً من 1 أبريل، حيث تستمر العروض لمدة أسبوع، وذلك بحضور المخرج، ليستأنف الفيلم عروضه حول العالم العربي، إذ انطلق مؤخراً في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في المملكة العربية السعودية.

وكان الفيلم قد نال إشادة واسعة في الصحف العربية والعالمية، إذ كتب جوزيف فهيم في ميدل ايست آي «البحر أمامكم هو واحد من أفضل الأعمال العربية الأولى لهذا العام».

سينما عقيل هي منصة سينمائية مستقلة، تستقدم أفلاماً نوعية من كل أنحاء العالم لجمهور الإمارات، من خلال عرض أفلام خالدة ونماذج جيدة من تاريخ السينما، وتهدف سينما عقيل إلى أن تزيد المعرفة والاهتمام بفن السينما.

وشهد البحر أمامكم عرضه العالمي الأول في الدورة الـ 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي، ضمن برنامج نصف شهر المخرجين، وهو أول فيلم روائي طويل لإيلي الذي سبق له الفوز بـالسعفة الذهبية لأفضل فيلم قصير ليكون أول عربي يحقق هذا الإنجاز.