مهرجان الفرنكو فيلم يحتفي بالـ «انتماء» في سينما عقيل

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت سينما عقيل، السينما المستقلة الوحيدة في دبي، بالتعاون مع سفارات فرنسا وسويسرا وبلجيكا وكندا في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق النسخة الثانية عشرة من مهرجان الفرنكو فيلم، الذي سيستمر حتى 31 مارس الجاري.

يعرض المهرجان، الذي يركز على الإنتاج الدولي المشترك، عشرة عروض أُولى إقليمياً تشمل عدة فئات سينمائية، بما في ذلك الأفلام الدرامية التي حازت إعجاب النقاد والأفلام الوثائقية وأفلام رسوم متحركة. مهرجان الفرنكو فيلم هو مهرجان سنوي يحتفي باللغة الفرنسية وعشاقها من خلال السينما. وتركز مجموعة أفلام هذا العام على موضوع «الانتماء»، تقديراً للمهاجرين والمجتمعات المضيفة.

أفلام

يتضمن جدول المهرجان أفلاماً من إنتاج مشترك لـ9 دول. وسيفتتح المهرجان العروض بالفيلم الحائز على جوائز «أولغا» من إنتاج أوكراني-فرنسي-سويسري مشترك، وإخراج إيلي غراب، الحائز على جائزة SACD في أسبوع النُقاد بمهرجان كان للأفلام عام 2021. كما يشمل البرنامج الإنتاج التونسي الفرنسي المشترك، فيلم «قصة حب ورغبة»، أحدث أفلام ليلى بوزيد، والفيلم الختامي لأسبوع النُقاد في مهرجان كان للأفلام، وفيلم الدراما الكندي الفيتنامي «14 يوماً، 12 ليلة» من إخراج جان فيليب دوفال. كما تتضمن الدورة الثانية عشرة من مهرجان الفرنكو فيلم عرضاً خاصاً للفيلم الوثائقي عن البيئة «أكبر منّا» من إخراج فلور فاسيور وإنتاج ماريون كوتيار، الحاصلة على جائزة الأوسكار، والذي عُرض أيضاً في مهرجان كان للأفلام لعام 2021، ويحكي الفيلم عن سبعة شباب من النشطاء في مجال البيئة وتغيّر المناخ من مالاوي وإندونيسيا ولبنان وأوغندا والبرازيل واليونان والولايات المتحدة يكافحون من أجل عالمهم في مواجهة مخاطر تغيّر المناخ.

4 دورات

وقالت بثينة كاظم، مؤسسة سينما عقيل: «فخورون بالإسهام في تطور مهرجان الفرنكو فيلم، الذي استضافته سينما عقيل لـ4 دورات حتى الآن، حيث تتميز كل دورة من دورات المهرجان بموضوع مهم يحاكي قيمنا المشتركة وشركائنا في المهرجان لتقديم أفلام معاصرة ذات مواضيع هادفة مليئة بالتحديات وملائمة اجتماعياً، ومن حيث التوقيت. لقد تضمنت شراكتنا أربع دورات مواضيعية، بما في ذلك الفرنكو آراب (2019)، الفرنكو فيلم: سينما أفريقيا (2020)، والفرنكو فيلم: أهداف التنمية المستدامة تحت المجهر (2021)، والآن الفرنكو فيلم: الانتماء، الذي يطرح مواضيع مهمة في وقت حرج للغاية في هذا العالم دائم التغيّر».