أوسكار 2022... مشاهد وأحداث لا تنسى

المصدر: دبي - خالد المهيري

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شهد حفل الدورة الـ 94 لجوائز الأوسكار الذي أقيم على مسرح دولبي في لوس أنجليس بالولايات المتحدة عدداً من المفاجآت والأحداث التي ستظل عالقة في أذهان الجميع.

وقوع المفاجأة

طوال الأمسية الأوسكارية، بدت للوهلة الأولى بأن المفاجآت لن تكون إحدى سمات الحفل هذا العام، إلا أن فوز فيلم «CODA» وهو من إنتاج منصة «Apple Tv +» تمكن من قلب التوقعات التي كانت تميل منذ أشهر لصالح فيلم «The Power Of The Dog».

ويتناول الفيلم الفائز ذو الميزانية المتواضعة الحياة المعقدة لزوجين من الصم وابنتهما السليمة سمعياً، ونال إعجاب النقاد وجعله منافساً خطيراً للمرشح الرئيسي.

أول منصة

نجحت «Apple Tv +» في أن تكون أول منصة رقمية تنال شرف الفوز بجائزة أفضل فيلم، ما يؤكد المكانة التي باتت تحظى بها المنصات الرقمية بعد سنوات طويلة من الانتقاد وعدم الاعتراف، إلا أن فترة جائحة كورونا وإغلاق الصالات السينمائية في تلك الفترة، وضعت هذه المنصات في الواجهة.

هيمنة ناجحة

هيمن فيلم «DUNE» الذي تم تصوير أجزاء منه في صحراء ليوا الإماراتية على حفل الأوسكار، حاصداً 6 جوائز أبرزها جائزة أفضل تصوير سينمائي، أفضل مونتاج، أفضل تصميم الإنتاج، أفضل موسيقى أصلية، أفضل مؤثرات صوتية، أفضل مؤثرات بصرية.

إنجاز مميز

فاز الممثل الأمريكي توري كوتسور الأصمّ منذ الولادة، بجائزة أفضل ممثل بدور مساعد عن فيلم «CODA» ليصبح أول ممثّل أصمّ يفوز بجائزة أوسكار بفضل أدائه المليء بالفكاهة والإحساس لشخصية رب عائلة شديد التذمر.

صفعة ويل

ازدادت إثارة الحفل عندما صفع الممثل ويل سميث قبل تسلمه جائزة أفضل ممثل عن دور رئيسي عن أدائه في فيلم «King Richard»، مقدم حفل توزيع الجوائز الممثل الكوميدي كريس روك على الوجه براحة يده ووجه له السباب بسبب سخرية روك من مظهر زوجته.