آريانا ديبوز تفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة

المصدر: ا ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي



فازت الممثلة الأمريكية أريانا دوبوز الأحد بجائزة أوسكار لأفضل ممثلة بدور مساعد بفضل أدائها شخصية أنيتا في فيلم "ويست سايد ستوري" بالنسخة الجديدة من توقيع المخرج ستيفن سبيلبرغ.

وحققت دوبوز البالغة 31 عاما الإنجاز عينه للممثلة الشهيرة ريتا مورينو المتحدرة مثلها من بورتوريكو والتي نالت سنة 1962 جائزة أوسكار عن دور أنيتا في النسخة الأصلية من الفيلم.

وقالت دوبوز متوجهة لمورينو البالغة 90 عاما والتي كانت تصفق لها في القاعة "أنا ممتنة لك جدا، لقد فتح أداؤك لشخصية أنيتا الطريق أمام آلاف الـ+أنيتا+ مثلي".