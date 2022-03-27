أوسكار 2022.. صراع مفتوح التوقعات

المصدر: دبي – خالد المهيري

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ساعات قليلة تفصلنا عن حفل الدورة الـ 94 لجوائز الأوسكار التي ستقام على مسرح دولبي في لوس أنجليس بالولايات المتحدة، إذ سيعود النجوم مجدداً للسير على السجاد الأحمر عقب غياب قسري بسبب جائحة كورونا.

وسيكون الصراع قوياً ومثيراً في كل الفئات لنيل ألقاب هذه الجائزة الرفيعة التي تمثل نهاية موسم الجوائز الأمريكية والعالمية.

أول فوز

وتشير توقعات النقاد والمراقبين أن فيلم «The Power Of The Dog» سيحصد جائزة أفضل فيلم، عقب تحقيقه عدداً من الجوائز الأمريكية والعالمية إذ حقق 238 فوزاً من أصل 333 ترشيحاً، إلا أن الفوز الأكبر إذ ما تحقق سيكون لمنصة «نتفلكس» التي ستصبح أول منصة رقمية تنال شرف الفوز بجائزة الأوسكار ضمن الفئات الرئيسية، بعد أن كانت توصف مثل هذه المنصات بأنها لا تمثل السينما والفن السابع.

ولكن الخطورة قد تأتي من فيلم «CODA» وهو من إنتاج منصة «Apple Tv +» خاصة انه نال تقدير وإعجاب النقاد.

هيمنة مطلقة

من المتوقع أن يهيمن فيلم «DUNE» الذي تم تصوير أجزاء منه في صحراء ليوا الإماراتية على معظم جوائز الحفل، وبالتحديد المرتبطة بالمؤثرات البصرية والصوتية، إذ نجح الفيلم في انتزاع معظم الجوائز الأمريكية والعالمية في هذه الفئة، ما يضعه في المقدمة، على الرغم من عدم توقع النقاد بفوز الفيلم بأي جائزة من ضمن الفئات الرئيسية، إلا أن المفاجآت تبقى واردة.

صراع الأفضل

يبدو أن النجم الأمريكي ويل سميث سيكون الأقرب لنيل جائزة أفضل ممثل عن دور رئيسي عن دوره في فيلم «King Richard»، إلا أن جائزة أفضل ممثلة عن دور رئيسي سيكون الصراع عليها قوياً، إذ انقسمت آراء النقاد بين النجمة نيكول كيدمان، كريستين ستيوارت، وجيسيكا شاستاين، فيما بقيت حظوظ المخرجة جاين كامبيون عالية جداً لنيل جائزة أفضل مخرج عن فيلم «The Power Of The Dog».

جذب الجماهير

ستتولى الممثلات الثلاث ريجينا هال وإيمي شومر وواندا سايكس تقديم حفلة توزيع جوائز الأوسكار، حسب ما أعلن المنظمون الساعون لإعادة استقطاب الجمهور لمتابعة الحدث السينمائي، بعد التراجع المطرد في أعداد المشاهدين.

كما تم استحداث جائزة للجمهور، تقديراً لأكثر فيلم شعبية خلال الموسم، سيتم اختيار الفائز بها من خلال تصويت عبر تويتر.