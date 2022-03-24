«ستيلانتيس الشرق الأوسط» تحصد الجائزة الفضية عن فئة صناعة الأفلام في جوائز دبي لينكس

المصدر: دبي ـ البيان

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حصدت ستيلانتيس الشرق الأوسط الجائزة الفضية عن فئة صناعة الأفلام في حفل جوائز دبي لينكس عن فيلمها «Rewild Yourself» الذي صنعته لإطلاق سيارة جيب رانجلر روبيكون 392، كما ووصلت إلى النهائيات مع فيلمين آخرين في الفئة نفسها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويصوّر هذا الفيلم القصير والملهم سيارة جيب رانجلر روبيكون 392 على أنّها محفّز حقيقي للتحرّر للأشخاص الذين يرغبون في الهرب من ضغوط الحياة إلى عالم يسمح لهم باستعادة أنفاسهم ويعيدهم إلى طفولتهم حيث يستعيدون الجرأة والفرح والسعادة التي تولد بشكل بديهي مع الإنسان.

وبهذه المناسبة، قالت كريستينا جويدا لاليكاتا، رئيسة الاتصالات التسويقية لعلامة جيب لدى ستيلانتس الشرق الأوسط ستيلانتيس الشرق الأوسط،: «نحن سعداء جداً لفوزنا بالجائزة الفضية عن فئة صناعة الأفلام عن فيلم»Rewild Yourself«في مهرجان دبي لينكس الدولي للإبداع 2022. وتأتي هذه الجائزة تقديراً لمستوى الإبداع الذي أظهره فريق ستيلانتس وشركاؤه في التواصل الإبداعي، كما أنّها تؤكّد على دور جيب ومكانتها كعلامة تسمح بتحقيق أجمل المغامرات منذ أكثر من 80 عاماً».

بأسلوب يحاكي الهويّة الثقافية التي يتميّز بها الشباب في المنطقة، يقدّم الفيلم صورةً عالمية لرجل يواجه مشقّات الحياة حتّى يبدأ بالشعور بالاختناق بشكل تدريجي مع مختلف الواجبات والمسؤوليات والظروف الحياتية والثقافية والعائلية. ويبدأ يرى ومضات من طفولته وصوراً تعبيرية عن أعمق أمنياته غير المحققة تُنسج معاً لتشكّل صدمة بصرية للمشاهد، والتي تعكس في الوقت عينه حاجته هو أيضاً للتحرّر بعد سنة تقريباً من الحجر المنزلي.

ويعكس هذا الفيلم الذي تم تقديمه بمهارة كبيرة وعد علامة جيب بالاستمتاع بالحياة على أكمل وجه من خلال مجموعة من المركبات التي توفر للمالكين الشعور بالأمان للتعامل مع أي رحلة بثقة تامة.